Gedankenwelt von Pilatus und Jesus

Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen beeindruckend war das Kreuzweg-Konzert mit Sprechpassagen in der Pauluskirche. Wer es verpasst hat, bekommt am 27. März eine zweite Chance.

Konzert in Pauluskirche

Die vereinfachte Passionsgeschichte haben am Sonntagnachmittag Kinder und Erwachsene in der Pauluskirche gehört. Unter dem Titel „Kreuzigt ihn“ fand auf der Orgelbühne der Pauluskirche ein ganz besonderes Konzert mit Larissa Neufeld an der Orgel und den Erzählern Pfarrerin Dorothea Helling, Alexandra Bänke sowie Maxim Schreiber statt.

Kantorin Larissa Neufeld begrüßte die Besucherinnen und Besucher und erklärte kurz den Ablauf der dialogischen Erzählung mit Evangelien-Texten von Eva Martin-Schneider und der von Christiane Michel-Ostertun geschriebenen Orgelmusik.

Zwölf Lichtbilder

Dorothea Helling verkörperte mit ihren Texten nicht nur die Erzählerin der Passionsgeschichte, sondern auch die Richter, die Jesus zum Tode verurteilten sowie die Stimmen aus dem zuschauenden Volk. Den Sprechpart des Pontius Pilatus, des römischen Präfekten in der Provinz Judäa, hatte Maxim Schreiber übernommen. Alexandra Bänke war für die Sprecherrolle von Jesus zuständig. Mit insgesamt zwölf Lichtbildern vom Abendmahl bis zur Auferstehung wurde die aufgeführte Passionsgeschichte visuell unterstützt.

Die letzten Stunden

„Da steht er nun, der Jesus – Jesus von Nazareth, der König der Juden. Wie ein König sieht er allerdings nicht aus. Seine Hände sind gefesselt und seine Kleider zerrissen. Eine Krone haben sie ihm aufgesetzt – aber keine aus Edelsteinen und Gold, sondern eine aus Dornen.“ Mit diesen Worten begann die Passionsgeschichte, die Jesus in seinen letzten Stunden begleitete. In den vorgetragenen Texten wurde versucht, die Gedankenwelt der Juden, der Römer, des Pilatus und auch die von Jesus zum Ausdruck zu bringen. Die Aufführung dauerte rund 40 Minuten, sie wird am kommenden Sonntag, (27. März) ebenfalls um 16 Uhr auf der Orgelbühne der Pauluskirche noch einmal wiederholt.