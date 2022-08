Gedenken an einen großen Genossen

Der Todestag des ersten SPD-Vorsitzenden nach dem Zweiten Weltkrieg, Kurt Schumacher, jährte sich am Samstag zum 70. Mal. Die Ahlener Sozialdemokraten legten am Gedenkstein an der Kurt-Schumacher-Straße einen Kranz nieder. Der Initiator, Ratsmitglied Manfred Kreutz, verwies besonders auf die Bedeutung Kurt Schumachers für die Entwicklung der SPD in der Bundesrepublik. Im Anschluss gab es bei Kaffee und kühlen Getränken intensive Diskussionen.

Früher Widerstand

Kurt Schumacher wurde am 13. Oktober 1895 in Culm/Westpreußen geboren und verstarb am 20. August 1952 in Bonn. Er war von 1946 bis 1952 Parteivorsitzender der SPD sowie von 1949 bis 1952 Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Er war einer der Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland. Kurt Schumacher beteiligte sich früh am Widerstand gegen das NS-Regime und wurde dafür fast zehn Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert.

Unumstrittene Leitfigur

Nach dem Zweiten Weltkrieg war er die unumstrittene Leitfigur in der SPD und organisierte deren Wiederaufbau in Westdeutschland. Als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg hatte er einen Arm verloren. Kurt Schumacher war unter anderem Redakteur in Stuttgart und 1930 bis 1933 Mitglied des Reichstags. Er bekämpfte schon vor der Machtergreifung Hitlers die NSDAP.

Die Jahre von 1933 bis 1945 (mit Unterbrechungen) verbrachte er im Konzentrationslager. In Folge dieser Haft musste ein Bein amputiert werden.

Im Bundestag galt dann seine ganze Aufmerksamkeit den „kleinen Leuten“ und der Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse.