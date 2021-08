Die Ahlener SPD gedachte am Freitagnachmittag mit einer Kranzniederlegung am Gedenkstein für Kurt Schumacher in der gleichnamigen Straße ihres ersten Bundesvorsitzenden nach dem Krieg. Kurt Schumacher bekämpfte das Regime im Nationalsozialismus und trug wesentlich zum Wiederaufbau der SPD bei. Er starb am 20. August 1952 in Bonn.

Die Sozialdemokraten kamen erstmals im vergangenen Jahr zum Gedenken an Schumacher an dieser Stelle zusammen und wollen dieses auch zur Tradition werden lassen. „Die Erinnerungskultur ist wichtig, um solche Personen nicht zu vergessen“, bekräftigte Manfred Kreutz. Er erinnerte daran, dass Schumacher das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten im Jahr 1933 nicht mitgetragen hat und später wegen seines Widerstands gegen die Nazis zehn Jahre in einem Konzentrationslager verbrachte.

Kranz mit roten Rosen

Der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup nahm an der Gedenkfeier teil und legte zusammen mit Manfred Kreutz einen Kranz mit roten Rosen am Gedenkstein ab. Auch er würdigte das Wirken Kurt Schumachers und beschrieb ihn als Mann mit einer unvorstellbaren Zähigkeit. „Die Kurt-Schumacher-Straße wird man nie umbenennen müssen“, merkte Daldrup in Bezug auf viele andere Straßennamensgeber an, deren historische Rolle aus heutiger Sicht kritisch gesehen werden müsse.