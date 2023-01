Gegenaktion zum Bürgerdialog

Auf Skepsis ist die Ankündigung von Stadtbaurat Thomas Köpp gestoßen, die Ahlenerinnen und Ahlener am 11. März zu einem Bürgerdialog in die Stadthalle einzuladen. „Für mich ist das eine reine Alibiveranstaltung“, erklärte Moderator Michael Leifeld am Donnerstagabend bei einem Treffen der Rathausneubaugegner im Bürgerzentrum, zu dem die „Holtergeister“ eingeladen hatten.

Die „Holtergeister“ sind eine Initiative, die sich die Erhaltung des Hauses Holtermann am Markt zum Ziel gesetzt hat. Nach dem Teilerfolg mit der Renovierung der Fassade hat die „bunte“ Gruppe (O-Ton Matthias Bußmann) jetzt das Stadthaus und das Bürgerforum ins Visier genommen.

Rechtlich unverbindlich

Alfred Thiemann begründete als Vertreter der „Rathausfreunde 2020“ seine Skepsis mit den Erfahrungen vorheriger Dialoge zum gleichen Thema, bei denen Kritikern wie Christoph Parade als Rathausarchitekt das Wort abgeschnitten worden sei. Rechtlich verbindlich sei eine Einwohnerversammlung, die vom Bürgermeister einberufen werde und formalen Kriterien unterliege.

Unter den knapp 70 Anwesenden herrschte Einigkeit darüber, dass man der Informationspolitik pro Bürgercampus der Verwaltung etwas entgegensetzen müsse. Dazu soll Ende Februar eine Veranstaltung stattfinden, zu der die Vertreter der Verwaltung und der Ratsfraktionen eingeladen werden sollen.

In der Diskussion äußerten mehrere Rednerinnen und Redner ihren Unmut über die in ihren Augen intransparente Informationspolitik der Verwaltung in Bezug auf die zu erwartenden Kosten. Grünen-Fraktionschefin Pe­tra Pähler-Paul klärte aufgrund der im Begleitausschuss Bürgercampus genannten Zahlen auf, dass für Stadthaus und Stadthalle derzeit 94 Millionen Euro veranschlagt würden. Darin seien aber die Kosten für die Außenanlagen, den Abriss und die Entsorgung noch nicht enthalten, so dass von einer Summe von 100 Millionen Euro auszugehen sei. Darin nicht enthalten seien die Kosten für die Inneneinrichtung des Stadthauses und die Ausstattung der Stadthalle.

Juristische Möglichkeiten

Parallel zu öffentlichkeitswirksamen Aktionen werden zurzeit juristische Möglichkeiten geprüft. Auch die Option für ein zweites Bürgerbegehren sei noch nicht vom Tisch, führte Rolf Leismann aus. „Dazu bedarf es auch nicht eines neuen Ratsbeschlusses“, stellte der Einzelratsherr fest.