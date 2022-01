Geige mit 13 gegen Gitarre getauscht

Als ausdrucksstarker Virtuose auf der Gitarre präsentierte sich Peter Finger am Freitagabend beim Konzert in der Schuhfabrik.

Peter Finger war eigentlich eine ganze andere musikalische Laufbahn vorherbestimmt. Mit sechs Jahren erhielt der Sohn des Dirigenten Heinz Finger, der 1966 das Osnabrücker Sinfonieorchester als Generalmusikdirektor übernahm, Geigenunterricht.

Warum er mit 13 zur Gitarre wechselte, erklärte Peter Finger seiner Zuhörerschaft bei seinem Konzert in der Schuhfabrik mit der Lust, Straßenmusik machen zu wollen, für die die Geige weniger geeignet sei. Überhaupt erfuhr das Publikum einiges aus dem Leben des Musikers, der als Akustikgitarrist noch immer einen exzellenten Ruf genießt.

Mit seinem ersten Stück „Niemandsland“ führte Finger sein Publikum zurück ins Jahr 1989, in dem am 9. November der Eiserne Vorhang fiel. Nach brasilianischen Rhythmen mit Salsa-Anklängen widmete er seiner mit 75 Jahren verstorbenen Mutter eine Hommage, in der Bilder einer wohl behüteten Kindheit und einer aufbegehrenden Jugend – Peter Finger ist Jahrgang 1954 – musikalisch ebenso vorüberzogen wie die Erinnerungen späterer Jahre, in denen der Sohn seine Karriere als Sologitarrist durch Deutschland, Europa, Asien und Nordamerika begann. Die Faszination Kaliforniens wirkt bis heute in seiner Hommage auf den Highway 101 nach.

Dass der Künstler dem Klassischen nicht völlig entsagt hat, erfuhren die Zuhörerinnen und Zuhörer in einer seiner Moderationen. Auf der Suche nach einer Frau, die nichts mit Musik zu tun haben sollte, war er in Ostfrankreich fündig geworden, Über sie stellte sich erst sehr viel später heraus, dass Frédéric Chopin zu ihren Vorfahren zählte.

Diese Rückgriffe auf die Klangsprache Chopins, Debussys oder Strawinskys blitzen in den Stücken Peter Fingers immer wieder auf, ohne dominant zu werden. Diese Saitensprünge in andere Gefilde zeichnen diesen unprätentiösen Gitarrenvirtuosen aus, der sein Publikum mit dem Satz begrüßte: „Es ist gut, mal wieder hier zu sein.“ Sein letzter Besuch in Ahlen liegt wohl mehr als zehn Jahre zurück.