Geistiges Kräftemessen ohne Würfelglück

In der VHS-Kinderuni trafen sich jetzt zwölf Mädchen und Jungen, um das Schachspiel kennenzulernen. Alexander Volesky vom Ahlener Schachverein konnte für diesen Vormittag als kompetenter Dozent gewonnen werden.

Kindgerecht stellte er die Geschichte des Schachspiels vor. Die Nachwuchs-Studierenden erfuhren, dass das Spiel bereits 1500 Jahre alt ist und die heutigen Regeln bereits über 600 Jahre Gültigkeit haben.

Schach ist ein geistiges Kräftemessen, ein Kampf, der in den Köpfen ausgetragen wird. Keine Würfel oder zufällig gezogene Karten entscheiden über Sieg und Niederlage, sondern allein die Entscheidungen der Spieler.

Schönheit der Logik

Schach ist Kunst, mit der die Schönheit der Logik sichtbar wird. Für manche ist Schach sogar eine Wissenschaft, die man ein Leben lang studieren kann. Viele Menschen sind der Auffassung, dass Schach ein kompliziertes Spiel ist. Aber es sei gar nicht so schwer zu erlernen, machte Alexander Volesky den Kindern Mut. Schließlich gehe es immer darum, den König zu beschützen. Darum wird Schach auch das Spiel der Könige genannt.

Dann ging es an die Erklärung und Funktionen der verschiedenen Figuren. Ein Turm steht immer an den Ecken des Spielbretts, wie die Türme auf Schlössern und Burgen. Und der Läufer wird in anderen Ländern Bischof genannt. Auf dem Brett steht er ganz nah beim König. Auch stand die Geistlichkeit früher in enger Verbindung zum Königshaus.

Nachdem alle Spielfiguren erklärt waren, konnten die Kinder loslegen. Und auch wenn noch nicht jeder Zug perfekt saß, hatten sie viel Spaß beim Spielen und werden versuchen zu Hause den Eltern oder Großeltern ihr neues Können zu beweisen.