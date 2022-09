Gelebte Völkerverständigung

Vor zehn Jahren hatte Dieter Massin, damals noch in seiner Eigenschaft als Präsident des Europäischen Senioren-Leichtathletik-Verbands (EVAA), die drei baltischen Sportverbände aus Estland, Lettland und Litauen für seine Idee begeistern können, gemeinsame Seniorenmeisterschaften in der Leichtathletik jährlich – wechselnd in den drei Ländern – durchzuführen.

Die Idee lebt inzwischen weiter und erfreut sich Jahr für Jahr größerer Bedeutung. Sogar bis dahin, dass sie nun „offen“, also auch für weitere internationale Verbände, ausgeschrieben wird. Zum neunten Mal trafen sich in diesen Tagen die „älteren“ Leichtathleten, dieses Mal als Gast der litauischen Hafenstadt Klaipeda (Memel). Wie in den Vorjahren erlebten Teilnehmer und Gäste eine ausgelassene, vielseitige Meisterschaft, die im Gedächtnis bleiben wird.

Mehr als 250 Senioren aus sechs Nationen kamen ins Zentralstadion der Ostseestadt und erlebten an zwei Tagen ein spannendes, gut organisiertes Treffen der „Alten“, das geprägt war von einem völkerverbindenden Gedanken.

Und genau das war es, was Klaipedas Stadtoberhaupt Vytautas Grubliauskas in seiner Begrüßungsrede zum Anlass nahm, um Dieter Massin zu danken. „In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, Menschen aus vielen Nationen zusammenzubringen“, sagte der Bürgermeister. „Die Idee von Dieter Massin zu diesem sportlichen Wettkampf ist ein wertvoller Beitrag zur Völkerverständigung und verdient dementsprechend hohe Beachtung.“

Im Namen der Stadt Klaipeda überreichte er dem Ahlener eine wertvolle Ehrengabe der Stadt und verwies schon jetzt auf die Geburtstagsveranstaltung zur zehnten Baltischen Meisterschaft, die im August des kommenden Jahres in der Hauptstadt Estlands, in Tallinn, stattfinden wird. Und vielleicht ist der Ideengeber auch zu diesem Ereignis wieder mit von der Partie.