Gelungene Generalprobe für die Landesmeisterschaft

Rally-Obedience war am Wochenende auf dem Hundeplatz am Wersestadion angesagt – und die Wersepfoten gaben alles. Die vier- und die zweibeinigen.

Am Sonntagabend ging mit der Siegerehrung aller Klassen ein überaus gelungener Tag für die Werse­pfoten Ahlen zu Ende. Ausgerichtet wurde das zwölfte Rally-Obedience-Turnier auf der Platzanlage neben dem Wersestadion, gleichzeitig galt das Turnier, so der Verein, als Generalprobe für die Landesmeisterschaft Westfalen, die Mitte August ebenfalls dort stattfinden wird.

Tayo von Martina Bodde erreichte 100 Punkte Foto: Melanie Licciardi

Alle Läufe gingen reibungslos und zügig über die Bühne, dafür sorgte nicht zuletzt die Wertungsrichterin Sandra Nettlenbusch, die flüssige, aber anspruchsvolle Parcours für die Starter parat hatte. Die Ergebnisse zwischen 40 und 100 Punkten spiegeln dies ausgezeichnet wider. Der Verein gratulierte allen, die ihr volles Können aus dem Ärmel zauberten, aus den eigenen Reihen der Werse­pfoten waren großartige Erfolge dabei: In Klasse drei ging der zweite Platz an Melanie Licciardi mit Cobie (95 Punkte), in Klasse zwei ging Rang zwei an Michaela Köhler mit Rocky (99 Punkte), die Hunde-Senioren-Klasse gewann Michaela Köhler mit Gino (100 Punkte).

Rocky im Parcours Foto: Melanie Licciardi

Das Podest der Klasse eins war komplett in Ahlener Hand: erster Platz Martina Bodde mit Tayo (100 Punkte), zweiter Platz Christiane Giesecke mit Emilia (100 Punkte), dritter Platz Melanie Licciardi mit Kymba (99 Punkte). Auf Rang drei in der Beginner-Klasse landete Claudia Kottmann-Brockbals mit Enya (94 Punkte).