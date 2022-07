Gelungener Mix aus Akrobatik und Humor

„Flic Flac“, „Roncalli“ oder gar der weltberühmte „Cirque du Soleil“? Sind am Freitag nicht auf dem Büz-Parkplatz zu Gast. Ein großes Zirkuszelt fehlt auch. Und doch verwandelt sich der Asphalt für eine Stunde in eine Zirkusmanege. Dafür sorgt ein bunter Mix aus Akrobatik und Humor, mit dem zwei Solodarsteller das Tralla City-Publikum in ihren Bann ziehen und es jeweils auf ganz unterschiedliche Art begeistern und erfreuen.

Kein gewöhnliches Reisegepäck

Was zaubert er als nächstes aus seinem Koffer? Diese Frage vorab seriös zu beantworten ist bei dem Comedy-Streetperformer „El Goma“ so gut wie unmöglich. Doch eins ist schnell klar: Mit dabei hat er kein gewöhnliches Reisegepäck. Doch egal ob es ein schnödes Maßband ein halber Tennisschläger oder ein einfacher Klappstuhl ist: Letztlich jede Alltagssituation kann urkomisch werden und die während der Corona-Pandemie arg unterforderten Lachmuskeln aktivieren. Mit seiner physischen Comedy und Jonglage auf höchstem Niveau weiß der Kölner zu beeindrucken: Mit seiner „The Atari Show“ brennt er ein Feuerwerk des Frohsinns ab. Alles einstudiert? Von wegen. Gerade auch spontane Improvisationen machen seinen Charme aus. So quittiert „El Goma“ etwa den Ruf aus dem Publikum „Lass gehen!“ mit Schafs- und Kuhgeräuschen oder macht, untermalt von verführerischen Klängen, zwei hübschen Damen Offerten, die das Programm vom Ende des Parkplatzes aus verfolgen. Eine halbe Stunde geballter und ansteckender Humor.

"Weiße Tafel" am Büz Foto: Martin Feldhaus

Dann ertönen Klänge, die wohl jeder kennt: Henry Maskes berühmte Hymne „Conquest of Paradise” sorgt für Gänsehaut. Doch es ist nicht der „Gentleman-Boxer“, der die Bühne betritt, sondern Thamar Hampe vom „rope theatre“. Eine Schlappseil-Artistin, die ihre professionelle artistische Ausbildung an der Zirkusschule Brüssel absolvierte. Im Gepäck hat sie die Geschichte einer Boxerin, die vom großen Kampf träumt. So weit, so gut. Doch vorher gilt es einige Hürden zu überwinden. Nachdem das artistische Bewegungswunder den Gong zur ersten Runde selbst läutet, folgt eine Performance auf und vor dem Schlappseil, die mit ihrer akrobatischen Virtuosität begeistert. „Das waren humoristische und artistische Höchstleistungen“, stellt Kati Peterleweling vom städtischen Kulturbüro fest, nachdem die Ringglocke das Ende eines Schlappseil-Aktes markiert, der wohl mindestens genauso anstrengend ist, wie ein Boxkampf über die volle Distanz von zwölf Runden. Die zahlreichen Sprünge, Flüge und Balanceakte auf dem schlappen Seil prämieren die Besucher mit tosendem Applaus, der auch noch einmal „El Goma“ gilt.

Hannah Melea (l.) und David Lynn übernahmen den musikalischen Part. Foto: Martin Feldhaus

Umrahmt wird der zirzensische Doppelpack der vorletzten „Tralla City“-Ausgabe von der Singer-Songwriterin Hannah Melea aus Münster. Normalerweise als Solosängerin unterwegs, wird sie am Freitag von David Lynn (Gitarre) begleitet. Das Duo sorgt für das passende Ambiente beim Picknick-Format „Weiße Tafel“ und rundet den Sommerabend auf dem Büz-Parkplatz ab. Mit ihrer berührend-ausdrucksstarken Stimme, die einen Hauch von Melancholie zeigt, singt die junge Münsteranerin ehrlich und direkt über Geschichten mitten aus dem Leben: So handelt etwas das Stück „Cup of Tee“ vom frustrierenden Singledasein gerade zu Weihnachten. Zum Ausgleich gibt’s später unter anderem noch zwei Liebeslieder.

Theater, Zirkus und ehrliche Musik auf dem Büz-Parkplatz? Das ist am Freitag im Gesamtpaket eine runde Sache. „Der Raum ist für dieses Format optimal geeignet“, so Peterleweling mit Blick darauf, dass alles etwas fokussierter sei und das Publikum direkt vor den Künstlern sitzt.