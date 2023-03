Gemeindesaal wurde aufgewertet

In seinem Rückblick ging Kunert auf verschiedene Veranstaltungen des letzten Jahres ein. Dazu zählten auch die Passionsandachten, die in dieser Woche wieder angelaufen sind und bis zum 6. April jeweils am Donnerstag um 19 Uhr in der Kirche stattfinden. „Die Andachten werden von ehrenamtlichen Lektoren gehalten“, warb der Vorsitzende für die Teilnahme. Nach dem Wegfall der großen Wiese an der Kirche wurde das Osterfeuer im vergangenen Jahr erstmals in kleinerem Rahmen mit einer Feuerschale gefeiert. Zum ersten Mal nahm der Förderverein mit einem Stand bei „Ahlen zeigt Flagge“ teil, das soll in diesem Jahr wiederholt werden.

In ihrem Kassenbericht wies Sabine Kunert auf Veränderungen im Gemeindesaal hin. So wurden die Vorhänge vor den Fenstern erneuert, der Bühnenvorhang überarbeitet und eine neue Schiebetür, die aus der Neustadtkirche übernommen wurde, installiert. „Der Gemeindesaal wurde dadurch aufgewertet“, befand die Kassiererin.

Der Vorsitzende Jörg Kunert (r.) dankte Horst Schulte und Silke Schneider, die seit Gründung des Fördervereins in der ersten Reihe des Vorstands aktiv waren, für ihr Engagement. Foto: Ralf Steinhorst

Bei den Wahlen zum Vorstand trat Silke Schneider nicht mehr zur Wiederwahl an, Horst Schulte gab sein Amt als stellvertretender Vorsitzender ab. Beide gehören dem Vorstand seit der Gründung im Jahr 2005 an. „Als wir den Verein gründeten, hatte hier wohl keiner damit gerechnet, dass wir das so lange schaffen“, verabschiedete sich Silke Schneider aus dem Vorstand. Sie wird allerdings noch eine Nachfolgerin einarbeiten, die bereit steht. Offiziell bleibt das Amt allerdings unbesetzt. Horst Schulte will aufgrund seines Alters kürzertreten, bleibt aber als Beisitzer im Vorstand „Die Neustadtkirche gibt es nicht mehr, aber uns gibt es noch“, stellte er zufrieden fest.

Jörg Kunert wurde als Vorsitzender wiedergewählt, sein neuer Stellvertreter ist Albert Barrey. Sabine Kunert wurde als Kassenwartin bestätigt. Als Beisitzer wurden Susanne Bohnet, Markus Eggert, Daniel Kunert, Reinhold Leuthardt, Horst Schulte und Gerd Stefanowitz gewählt. Hans-Dieter Farr und Anita Wilhelm prüfen die Kasse. Alle Wahlvorgänge hatten einstimmige Ergebnisse. Für ihre Verdienste um den Erhalt der Paul-Gerhardt-Kirche wurden Albert Barrey, Waltraud Bohnet und Erika Möbius geehrt.