Gemeinsam gute Lösung finden

Pfarrer Manfred Böning ist Presbyteriumsvorsitzender der Evangelischen Kirchengemeinde Sendenhorst mit Vorhelm. Er kündigt an, sich mit den Akteuren in Vorhelm austauschen zu wollen. Thema der Gespräche: die Zukunft der Nicolaikirche.

Die Evangelische Kirchengemeinde Sendenhorst mit Vorhelm hat Sondierungsgespräche mit potenziellen Kooperationspartnern aufgenommen, um gemeinsam gute Lösungen für eine Nachnutzung der Nicolaikirche und das evangelische Gemeindeleben am Ort zu finden. Nach der Gemeindeversammlung vom 24. Oktober ist das Presbyterium zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

Dabei, so Pfarrer Manfred Böning in einer Stellungnahme, seien sich die Presbyterinnen und Presbyter sowie er selbst und seine Frau Pfarrerin Ute Böning einig gewesen, dass sie den konstruktiven Gesprächsangeboten insbesondere von Seiten der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IGVVV), des Ortsausschusses und der Stadt Ahlen sowie der katholischen Pfarrgemeinde St. Pankratius unbedingt nachgehen wollen.

Dankbar für geöffnete Türen

„Wir sind sehr dankbar für die zahlreichen geöffneten Türen, die sich bei der Gemeindeversammlung und den daran anschließenden Gesprächen aufgetan haben“, ist Pfarrer Manfred Böning, Vorsitzender des Presbyteriums, zuversichtlich, dass gemeinsam mit den Akteuren tragfähige Lösungen für die Zukunft des Gebäudes und der Gemeinde gefunden werden können. „Wir wollen das vor uns liegende Jahr nutzen, um alle Möglichkeiten auszuloten, wie dieser Ort zukunftssicher aufgestellt und in anderer Form so genutzt werden kann, dass er der Dorfgemeinschaft auch weiterhin erhalten bleiben kann.“

Dabei, so Manfred Böning weiter, habe er gemeinsam mit dem Presbyterium im Blick, dass es auch künftig für die evangelischen Gemeindeglieder Raum geben soll, ihren Glauben zu leben.

Offen für Ideen

Nachdem das Presbyterium bereits im Frühjahr 2021 Gespräche mit dem Förderverein der Nicolaikirche und der IGVVV über eine Umnutzung der Nicolaikirche zu einem Dorfgemeinschafts- oder Bürgerhaus geführt hatte, hat die Leitung der Gemeinde dieses Gespräch nun wieder aufgenommen. Sein konkretes Angebot dazu hatte der Vorsitzende Guido Keil bei der Gemeindeversammlung erneut vorgetragen. „Wir sind nach wie vor sehr offen für diese Idee“, unterstreicht Pfarrer Böning. Klar sei jedoch, dass der Beschluss, die Trägerschaft für die Nicolaikirche zum 1. Dezember 2023 zu beenden, Bestand habe.

Der Haushalt der Kirchengemeinde beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 113 731 Euro. Davon wird die gesamte Gemeindearbeit in den Bezirken Sendenhorst und Vorhelm gestaltet. Ebenfalls werden die Gebäude in Sendenhorst und Vorhelm unterhalten sowie die Personalkosten mit Ausnahme der Pfarrstelle getragen. Der Förderverein trägt seit zehn Jahren jährlich rund 6000 Euro zur Bewirtschaftung und zum Unterhalt der Nicolaikirche bei und führt notwendige Reparaturen durch. 11 031 Euro muss die Evangelische Kirchengemeinde allein 2022 zusätzlich als Instandhaltungsrücklage zum nachhaltigen Erhalt der Nicolaikirche aufwenden. „Dieser Posten sprengt den Haushalt einer kleinen Kirchengemeinde wie unserer“, stellt Pfarrer Böning fest. Denn gleichzeitig werde die Gemeinde von Jahr zu Jahr kleiner. Das bedeute eine kontinuierliche Abnahme des Haushaltsvolumens bei gleichzeitiger Steigerung von Energie- und Personalkosten. „Wenn wir nicht in die Haushaltssicherung rutschen wollen, bleibt uns als kleine Kirchengemeinde keine andere Wahl als uns insgesamt kleiner zu setzen“, so Böning.

Interessiert am Gemeindeleben

Bei der Versammlung der IGVVV am 10. November würde Pfarrer Böning gerne persönlich als Vorsitzender des Leitungsgremiums der Kirchengemeinde Rede und Antwort stehen. „Da ich aus dienstlichen Gründen nicht am Ort bin, ist mir das leider nicht möglich“, sagt er: „Umso mehr ist es mir ein großes Anliegen, alle, die an einer tragfähigen Lösung für eine Nachnutzung der Nicolaikirche und das Gemeindeleben interessiert sind, einzuladen. Gemeinsam werden wir gute Lösungen finden.“