Gemeinsam Kilometer sammeln

Wer drei Wochen lang alleine oder im Team so richtig Strecke macht mit dem Rad, wird am Ende belohnt. Mindestens mit guter Kondition.

Es sind nur noch gute zwei Wochen, dann startet in Ahlen das Stadtradeln in die Saison 2021. Den Startschuss gibt’s am 15. August, dem letzten Sonntag in den Sommerferien. Drei Wochen lang werden dann Fahrradkilometer gesammelt, um ein Zeichen zu setzen für den Klimaschutz, die Förderung des Radverkehrs und nachhaltige Mobilität, die Spaß macht.

Bereits jetzt haben sich über 220 Ahlenerinnen und Ahlener für das Stadtradeln angemeldet und sich in fast 50 Teams zusammengefunden, um gemeinsam um die Wette zu radeln. Unter stadtradeln.de/ahlen können sich alle Radlerinnen und Radler weiterhin anmelden und einem Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Mitmachen können alle, die in Ahlen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören.

Bei Fragen steht der städtische Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink zur Verfügung unter Telefon 5 94 78 oder per Mail an ossenbrinkl@stadt.ahlen.de.