Gemeinsamer Gang für Frieden

Der Haldenkreuzweg bekommt in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Die Initiatorinnen und Initiatoren blicken dabei in die Ukraine.

Zwei Jahre lang musste der ökumenische Kreuzweg auf die Ahlener Osthalde coronabedingt für die Allgemeinheit abgesagt werden und fand nur als Online-Präsentation im Internet statt. Am 9. April können, so der Förderverein Haldenkreuz, alle Bürgerinnen und Bürger aber wieder aktiv mitgehen. Beginn ist um 15 Uhr am Parkplatz Bergamtstraße (hinter der ehemaligen Lohnhalle der Zeche Westfalen / Kletterhalle Rockvibes). Die Besonderheit in diesem Jahr: Die mittlerweile 16. Veranstaltung am Samstag vor Palmsonntag findet aus aktuellem Anlass – Krieg in der Ukraine – als „Ökumenischer Friedenskreuzweg“ statt.

Zuversicht und Hoffnung

„Wir glauben, dass es gerade in der jetzigen Zeit wichtig ist, den Menschen ein wenig Zuversicht, Halt und Hoffnung zu geben“, sagt Martina Jotzeit, Vorsitzende des Fördervereins Haldenkreuz. Dazu könne der Kreuzweg beitragen, der in diesem Jahr unter dem Motto „Ich bin bei Euch alle Tage. . .“ (Mt. 28,16-20) steht.

Der Kreuzweg, der aus 14 künstlerisch gestalteten Stationen aus Cortenstahl besteht und in den Jahren zuvor nur durch Flatterband kenntlich gemacht worden war, wurde 2019 eingeweiht. Die Traditionsveranstaltung erfuhr dabei damals eine überwältigende Resonanz. Mehr als 450 Gläubige nahmen trotz des unbeständigen Wetters teil.

Wie jedes Jahr hat sich das Organisationsteam initiativ durch den Förderverein Ahlener Haldenkreuz bemüht, die Botschaft Jesu mit politisch und persönlich aktuellen Themen zu verstärken und zu gestalten. Für die Menschen in den Kriegsregionen, für die Flüchtlinge, die Verwundeten und Entwurzelten in Europa und weltweit wird am 9. April gebetet. An dem Friedenskreuzweg beteiligen sich Vertreter aller christlichen Gemeinden in Ahlen sowie das Bündnis für den Frieden. Das Dolberger Blasorchester und der Jugendchor der aramäischen Gemeinde gestalten den Kreuzweg musikalisch mit.

Aktion Lichtblicke

Am Ende des Kreuzwegs sammelt der Förderverein Spenden für die Aktion Lichtblicke von Radio WAF. Das Geld kommt den Flüchtlingen des Ukrainekriegs zugute.

Die Organisatoren bitten alle Teilnehmenden, festes Schuhwerk anzuziehen und einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen sowie die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.