Gemeinsames Lied als deutliches Zeichen

Die Entwicklung ist alarmierend: Gerade während der Corona-Pandemie haben Fälle von Gewalt an Kindern und Jugendlichen stark zugenommen. Bundesweit, aber auch in Ahlen. Das Thema Kinderschutz scheint also aktueller denn je und rückt unter dem Motto „Kinderschutz geht uns alle an“ mit den „Wochen des Kinderschutzes 2022“ im kommenden Jahr stärker in den Fokus.

Maßgeblich beteiligt bei der Planung und Durchführung der zahlreichen Aktionen sind auch die Jugendamtselternbeiräte der Stadt Ahlen. „Wir wollen auf das Thema aufmerksam machen und die Eltern sensibilisieren“, sagt JAEB-Vorsitzende Belgin Inderwiedenstraße.

Arbeitskreis zur Vorbereitung

Zur Vorbereitung der Wochen des Kinderschutzes haben die Elternbeiräte eigens einen Arbeitskreis gebildet, der sich bereits seit einem Jahr mit der Thematik beschäftigt und sich unter anderem mit Schutzkonzepten für Kindertagesstätten befasst hat. Für das neue Jahr im Zeichen des Kinderschutzes haben die Elternvertreter viel vor. „Wir haben einiges auf der Agenda“, so Belgin Inderwiedenstraße.

„ »Wir haben einiges auf der Agenda.« “ Belgin Inderwiedenstraße, Vorsitzende JAEB

Zu dem umfassenden Programm gehören etwa regelmäßig stattfindende Infoabende. Los geht es hier am 18. Januar (Dienstag) um 19 Uhr. Dann stellt zum Auftakt zunächst der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) sich und seine Arbeit im Sinne des Kinderschutzes vor. Danach sollen jeweils am dritten Dienstag des Monats weitere Veranstaltungen mit wechselnden Schwerpunkten folgen. Geplant sind diese Abende vorerst als reine Online-Veranstaltungen, für die man sich per Mail an info@jaeb-ahlen.de anmelden kann.

Im weiteren Verlauf besteht dann etwa Gelegenheit zum Austausch mit Kinderärzten, Verantwortlichen des Kinderschutzbundes und anderen Experten. Zudem sollen auch Kinderbücher zu den Themen Prävention und Kinderrechte vorgestellt werden.

Elternworkshop und Vorlesetag

Weitere geplante Veranstaltungen: Ein Elternworkshop zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder“, ein Vorlesetag in allen 28 Kitas mit je einem in Ahlen bekannten Vorlesepaten sowie ein Sporttag auf dem Zechengelände mit buntem Rahmenprogramm.

Weiterhin ist für den 19. Juni ein großes Familienfrühstück auf dem Marktplatz avisiert. Hier sollen Mädchen und Jungen aus allen 28 Kindertageseinrichtungen Ahlens dann ein von Martin Göcke geschriebenes Lied singen, welches auf den Kinderrechten basiert und damit ein deutliche hörbares Zeichen im Sinne des Kinderschutzes senden.

„Wir als Eltern müssen unsere Kinder stärken“, betont Belgin Inderwiedenstraße. Mit der großen Aufgabe eines umfassenden Kinderschutzes könne man die Fachkräfte keinesfalls allein lassen.