Gemeinsames Zeichen gegen die Gräueltaten in der Ukraine

Rund 60 Personen beteiligten sich an der „Blau-Gelben Nacht der Solidarität“, die ihren Auftakt am Kunstmuseum nahm. Im Mittelpunkt standen die Gräueltaten in der Ukraine.

„Wir sind die Friedensrebellen, erhellen die Welt, haben keine Grenzen, werden glänzen, zusammen steh’n wir auf und sind gut drauf.“ Mit dieser Textzeile eines Liedes aus ihrem neuen Programm „Friedensbombe“ eröffneten Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek (Gesang) und Eduard Oldenburger (Gitarre) am Freitagabend die „Blau-Gelbe Nacht der Solidarität“.

Der Einladung des „Bündnis für den Frieden“ waren mehr als 60 Bürgerinnen und Bürger gefolgt, darunter auch zahlreiche ukrainische Flüchtlinge mit ihren Gastgebern. Nach dem Auftakt am Kunstmuseum leuchteten drei Stunden lang Gebäude an markanten Stellen der Stadt in Blau-Gelb. Höhepunkt war das von Goldschmiedemeister Raphael Fischer inszenierte Abspielen der ukrainischen Nationalhymne auf dem illuminierten Marienplatz – eine Aktion, die allen unter die Haut ging und berührte.

Ohnmacht und Hilflosigkeit

Martina Padberg, künstlerische Leiterin des Museums, fand eindringliche Worte für die Gräueltaten an der Zivilbevölkerung in der Ukraine. „Angesichts des Leids und Elends fühlen wir uns ohnmächtig und hilflos“, sagte sie. Mit seinen Protest-Aktionen setze das Bündnis für den Frieden ein deutliches Zeichen der Solidarität. Martina Padberg gedachte besonders der Kultur- und Medienschaffenden in der Ukraine, aber auch in Russland. „Das sind Menschen, die unter gefährlichsten Umständen weiterhin die Wahrheit aussprechen und beschreiben, die dafür einstehen, dass eine Gesellschaft nicht ihre eigene Geschichte, nicht ihren kritischen Geist verliert.“ Damit dachte die Museums-Leiterin auch an Marina Owssjannikowa, die in den russischen Hauptnachrichten mit einem Plakat mutig gegen den Krieg demonstriert hatte, aber auch der vielen Journalistinnen und Journalisten, die täglich bedroht, verfolgt und verhaftet werden.

Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek (Gesang) und Eduard Oldenburger (Gitarre) eröffneten die „Blau-Gelbe Nacht der Solidarität“ Foto: Angelika Knöpker

Sie forderte alle auf, sich den weltweiten Protesten gegen den Krieg anzuschließen. „Klar ist, dass wir nur im Frieden wirklich gut miteinander leben können.“

Rundgang durch die Stadt

Angeführt von Benedikt Ruhmöller brachen die Teilnehmenden zu einem Rundgang durch die Stadt auf und waren beeindruckt von den starken Farbspielen auf den Gebäuden und in den Schaufenstern.

Wer „Anna und Band“ live erleben möchte, sollte sich den 14. Mai frei halten. Dann laden die Metallwerke Renner am Ostberg zu einem Konzert mit dem Titel „Friedensbombe“ ein. Beginn ist um 20 Uhr.