Gemeinschaftsgefühl in Schnee und Eis

Endlich wieder Schnee! Nach zwei Jahren coronabedingter Auszeit machte sich Anfang Februar eine motivierte Gruppe von Ski- und Snowboardbegeisterten des Städtischen Gymnasiums Ahlen wieder auf den Weg nach Österreich. Das Ziel war in diesem Jahr nicht Mellau, sondern der Ort Kramsach im schönen Zillertal.

Dort wurde die Gruppe, bestehend aus 33 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q2, einer ehemaligen Schülerin, die das Projekt mit viel Pistenerfahrung zum wiederholten Mal als Begleiterin unterstützte, und einem Team aus Lehrkräften von schönsten Skibedingungen mit viel Schnee und Sonnenschein begrüßt. Untergebracht im Haflingerhof in Kramsach entwickelte sich schnell ein gutes Gemeinschaftsgefühl in der gesamten Gruppe. Auf dieser Grundlage kam sowohl für die Fortgeschrittenen als auch für die Neulinge auf der Piste schnell Freude am Fahren und am Erlernen neuer Ski- und Snowboardtechniken auf.

Tischtennis und Tischfußball

Auch außerhalb der Piste war die Stimmung gut und der Spaß kam nicht zu kurz: Morgendliches Eisbaden im nahegelegenen See mit anschließendem heißem Kaffee oder Tee und abendliche Turniere in Tischtennis und Tischfußball sorgten für gute Abwehrkräfte und beste Laune. So bereicherte der außerunterrichtliche Austausch zwischen Lehrkräften und Jugendlichen die Atmosphäre und als die Gruppe nach einer Woche zurück in Ahlen ankam, waren sich alle einig: Die Zeit in Österreich war die lange Busfahrt wert und 2024 soll es unbedingt wieder in den Schnee gehen!