Gemeinschaftssinn in der Manege

In dieser Woche findet an der Martinschule ein Zirkusprojekt mit dem Circus ZappZarap aus Leverkusen statt. Darin eingebunden sind auch die Eltern und Lehrkräfte. Das Erlernte zeigen die Kinder dann am Freitag und Samstag in insgesamt vier Aufführungen.

„Wir haben eine große Unterstützung durch die Eltern, auch schon in der vergangenen Woche“, zeigte sich Schulleiterin Stefanie Dudek begeistert vom Gemeinschaftssinn in der Grundschule. Denn die Eltern halfen zusammen mit den Lehrkräften nicht nur beim Aufbau des Zeltes mit, einige haben sogar ihre Arbeitszeiten so weit angepasst, dass sie bei den Proben mithelfen können. Schon am Wochenende stand eine eintägige Ausbildung von Lehrerinnen, Lehrern und Eltern auf dem Programm, die tatkräftig die Nummern einstudierten.

Eltern geben Hilfestellung

Diese führten sie dann am Montagmorgen vor den 300 Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen auf, die damit eine Hilfestellung bekamen, welche Zirkusnummer sie wählen können. So wurden Seiltänzer, Akrobaten, Zauberer, Artisten, Trapezkünstler, Clowns und Fakire gesucht. Jedes Kind wird dann bei zwei der vier Aufführungen mitwirken.

Ziel ist, das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken, aber auch den Gemeinschaftssinn zu fördern. Jutta Eckervogt, Vorsitzende des Fördervereins, weiß aus Erfahrung, was das bedeutet: „Die Kinder werden alle ein bisschen größer.“ Außerdem haben die vergangenen Zirkusprojekte gezeigt, dass eine Erinnerung an die Grundschulzeit geschaffen wurde. Auch entstehe immer wieder ein Gefühl, man habe das Projekt zusammen geschafft, nicht als Einzelkämpfer, fügte Stefanie Dudek hinzu.

Finanzielle Unterstützung

Damit das Projekt möglich wurde, unterstützte die Volksbank und ihre VIA-Stiftung den Förderverein bei der Finanzierung. „Wenn man immer die Ergebnisse sieht, fördern wir das gerne“, erklärte Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen. Weiter fließen in das Projekt die Eintrittsgelder und die Erlöse aus dem Zirkuscafé.

Die Aufführungen am Freitag (10. März) um 16.30 Uhr und am Samstag (11. März) um 11 Uhr und 13.30 Uhr sind schon ausverkauft, lediglich für Freitag um 14 Uhr gibt es noch Eintrittskarten.