Geparkten Pkw gegen Fenster geschleudert

Von einem lauten Knall, gefolgt von einem langen Hupgeräusch, wurden Anwohner der Innenstadt am Donnerstagnachmittag aufgeschreckt. Aus bislang ungeklärten Gründen war der junge Fahrer eines blauen Volkswagen, der gegen 15.50 Uhr auf der Königstraße in Richtung Ostenmauer unterwegs war, mit einem schwarzen Fiat kollidiert, der an der rechten Straßenseite abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat in die Schaufensterscheibe des Waffengeschäfts Rüschenschmidt geschleudert, die dabei zu Bruch ging. Passanten kümmerten sich um den Unfallfahrer, der über Schmerzen klagte, bis Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen. Sie transportierten den Mann per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.