Gerber: Hätte auch gern das Rathaus saniert

Brief an Kollegen Christoph Parade

Ahlen

Dieser Brief birgt einen Sprengsatz, der in der entscheidenden Ratssitzung zum Stadthaus-Neubau am Donnerstag hochgehen könnte: Prof. Eckhard Gerber hätte auch das Rathaus seines Kollegen gern saniert und bescheinigt diesem eine „hervorragende Qualität“. Das schrieb der Dortmunder Architekt nach der Jury-Entscheidung für seinen Stadthaus-Entwurf an seinen befreundeten Kollegen Prof. Christoph Parade.

Von Dierk Hartleb