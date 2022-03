Gericht befasst sich noch mit Holtermann

Als nach wie vor „schwieriges Thema“ bezeichnete Denkmalfachfrau Nicole Wittkemper-Peilert am Dienstagnachmittag im Stadtplanungs- und Bauausschuss die Situation des Hauses Holtermann am Markt, das weiterhin vor sich hin gammelt.

„Wir haben den Eigentümer im Sommer 2021 schriftlich aufgefordert, das Wohnhaus instandzusetzen“, berichtete sie. „Das Verfahren befindet sich nun bei Gericht.“ Es gehe vor allem um den Zeitrahmen, bis wann welche Bereiche des Jugendstil-Gebäudes saniert sein sollen.

„In die Leinwand eingebrannt“

Auch der ehrenamtliche Denkmalpfleger Bernd Schulze Beerhorst kam am Thema Holtermann nicht vorbei. Das Bild seines Verfalls habe sich „bereits in die Leinwand eingebrannt“, meinte er. „Es ist auch ein Symbol für wachsendes Bürgerinteresse am Denkmalschutz.“ Obwohl im Hintergrund derzeit ein Verfahren laufe, herrsche bei den Menschen in Ahlen der Eindruck vor, es passiere nichts.