Gesammelte Süßigkeiten werden schwesterlich geteilt

Laura, Lina, Tabea und Greta sind Sternsingerinnen und haben den inneren Bereich Dolbergs zugeteilt bekommen. Mit Unterstützung ihrer Mütter ziehen sie am Samstag durch die Straßen rund um St. Lambertus. Zusammen mit rund 26 Altersgenossinnen und -genossen sammeln sie für „die armen Kinder in der ganzen Welt“, erklärt Lina.

Lina und Greta sind schon „alte Hasen“ bei der Sammelaktion. Greta war schon im Kindergartenalter bei den Sternsingern und ihre Freundin Lina ist auch schon früher mitgegangen.

Text auf dem Stern

„Das ist schon etwas aufregend, so vor anderen Leuten zu singen“, findet Neuling Tabea. Doch bei kleinen Textunsicherheiten helfen die Mädchen sich gegenseitig. „Ist doch kein Problem, wir singen ja alle zusammen“, beruhigt Laura die neue Kollegin. Außerdem steht der Text auf der Rückseite des Sterns, den die vier Sammlerinnen als Erkennungszeichen mit sich tragen. Die Geldspenden kommen in die Sammelbüchse, die Süßigkeiten für die Sternsinger in die große Tüte. Diese Beute wird nachher schwesterlich geteilt. „Und gegessen“, kündigt Tabea mit einem Lachen an.

Freundliche Aufnahme

Zunächst versammeln sich alle Kinder und ihre Begleiter in der St.-Lambertus-Kirche. Hier gibt es den Segen und die guten Wünsche von Pfarrer Joseph Thota. Um den Besuch der Sternsinger sicherer zu gestalten, war von der Stadtpfarrei St. Bartholomäus zuvor die Möglichkeit zur Anmeldung im Pfarrbüro gegeben worden. Damit können die Sammelnden auf eine freundliche Auf- und gute Spendeneinnahme rechnen.

So ziehen die Sternsinger zunächst bis zur Mittagspause gegen 13 Uhr im Pfarrheim an der Combrinkstraße durchs Dorf. „Vielleicht machen wir nachher noch weiter, wenn wir noch nicht durchgekommen sind“, überlegt Greta mit ihren Freundinnen. Und zieht dann motiviert los.