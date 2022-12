Gesangsklasse erntet viel Beifall

In verschiedenen Formationen gestaltete die Gesangsklasse der Schule für Musik im Kreis Warendorf den „Musikalischen Ausklang“ in der Pauluskirche. Die Darbietung belohnte das Publikum mit reichlich Beifall.

Mit der Gesangsklasse der Schule für Musik im Kreis Warendorf unter der Leitung von Antje Günther beschloss der „Musikalische Ausklang“ am Freitagabend sein Jahresprogramm. Die Besucher erlebten in der Pauluskirche ein qualitativ hochwertiges Konzert, dass sie mit großem Beifall honorierten.

„Die meisten Sänger sind in den Jugendklassen angefangen und sind dann geblieben“, beschrieb Antje Günther ihre Gesangsklasse, die am Freitagabend in verschiedenen Formationen auftrat. Für die Klasse war es ein besonderer Auftritt. Sie singt öffentlich überwiegend im Saal Sandgathe der Schule für Musik, Auftritte in Kirchen sind daher selten.

Wiegenlied auf Russisch

Dementsprechend passend sang Benjamin Witte das Kyrie der Messe „Missa in simpliciate“ als Solo begleitet von Larissa Neufeld an der Orgel. Besonders beeindruckte der Sänger später beim „Weihnachtlichen Wiegenlied“ von Arvo Pärt, dass er in beeindruckender Weise auf Russisch sang: „Ich hatte mal ein Semester Russisch, allerdings habe ich nicht verstanden, was ich da eben gesungen habe“, nahm Benjamin Witte die Komplimente lächelnd entgegen.

Das seine Duette mit Isabell Buschbach mit den zwei Henry-Percell-Kompositionen „Lost is my quiet“ und My darest, my fearest“ ebenso gut beim Publikum ankamen, verwunderte nicht. Denn auch Isabell Buschbach, die Teilnehmerin beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist, stellte als Solistin mit der Bach-Arie „Ich geh‘ und suche mit Verlangen“ die Qualität ihrer Stimme unter Beweis.

Nicht mit ihrer Stimme, sondern am Klavier mit der „Nuvole Bianche“ zeigte Hana Aramea Hanne ihr Talent. Mit Antonia Balmes hatte die Gesangsklasse eine weitere Solistin mit großem Stimmtalent in ihren Reihen, die Antonio Caldaras „Sebben crudele“ sang.

Sextett in Dreistimmigkeit

Entsprechend der Weihnachtszeit schloss der musikalische Ausklang mit der „Bell Carol“ des Ukrainers Mykola Leontovych, in diesem Fall von Heather Sorenson arrangiert, ab. Hier kam das Frauenensemble als Sextett in Dreistimmigkeit zum Einsatz, vierhändig begleitet am Klavier von Hana Aramea Hanne und Larissa Neufeld.

Larissa Neufeld wies darauf hin, dass die Reihe „Musikalischer Ausklang“ erst im kommenden März fortgesetzt wird, im Januar und Februar ist Pause.