Geschichten gingen zu Herzen und unter die Haut

„Das Schlimmste ist der Geruch“, sagt Kevin Brisbois. Eine Woche lang half der stellvertretende Einsatzleiter der Ahlener Müllabfuhr zusammen mit Kollege Dirk Schumacher freiwillig beim Aufräumen in der Stadt Rheinbach. Am Freitag kehrten beide zurück nach Ahlen.

Zurück vom Hochwassereinsatz in Rheinbach

Dirk Schumacher lädt Abraum auf einer provisorischen Deponie ab. Zusammen mit seinem Kollegen Kevin Brisbois war er am Montag vor einer Woche nach Rheinbach aufgebrochen, um dort bei den Aufräumarbeiten nach der Flut zu helfen.

Schwer getroffen worden war die 16 Kilometer südwestlich von Bonn gelegene Stadt beim katastrophalen Hochwasser vor einem Monat. „Flussläufe sehen noch immer verwüstet aus, statt Grün sind Grau und Braun die vorherrschenden Farben in der Natur“, beschreibt Brisbois die Situation im Außenbereich der Stadt. Ausgelaufene Heizöltanks haben Erdreich und Gewässer nachhaltig beschädigt. Der Geruch sei zwar unangenehm, wirklich verheerend aber seien die Zerstörungen an privatem und öffentlichem Eigentum. „Wir kamen mit unseren Kollegen vor Ort immer wieder ins Gespräch und mussten Geschichten anhören, die wirklich zu Herzen und unter die Haut gingen“, sagt Dirk Schumacher.

Mit ihrem 26-Tonner-Allrad-Lkw und zwei Muldenabrollern beteiligten sich die Männer der Ahlener Umweltbetriebe an den Aufräumarbeiten des Rheinbacher Bauhofs. Auf provisorisch eingerichteten Deponien lagerten sie Material zwischen, das die Fluten mit sich gerissen und in der Landschaft verteilt hatten. Unpassierbare Brücken erforderten manche Umwege, was die Arbeit zusätzlich erschwerte.

Zerstörte Straßen und Brücken zwingen die Helfer zu teilweise langen Umwegen. Foto: Stadt Ahlen

Die Hilfe, die die beiden Beschäftigten der Ahlener Umweltbetriebe leisteten, hat dazu beigetragen, dass die Bewältigung der Naturkatastrophe ein weiteres Stück voranging. Für Brisbois und Schumacher bleibt die Erkenntnis: Es wird noch Monate, gar Jahre dauern, bis sämtliche Spuren des größten Hochwassers, das seit Jahren die Region ereilte, beseitigt sind. Die Eindrücke, die beide ins Münsterland mitnehmen, bleiben nachhaltig. Kevin Brisbois: „Die Hilfe muss weitergehen. Erst recht, wenn die Berichterstattung allmählich nachlässt.“

Zustande gekommen ist der Hilfseinsatz nach einem Kontakt zwischen Bürgermeister Dr. Alexander Berger und seinem Rheinbacher Amtskollegen Ludger Banken, der von 1999 bis 2015 Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel war.

Ein Spendenportal für die Hochwasseropfer hat die „Aktion Lichtblicke“ auf ihrer Homepage lichtblicke.de eingerichtet. Private Spenden sind möglich als Online-Spende oder mit einer Überweisung unter dem Stichwort „Unwetter-Hilfe“ auf das Konto DE78 3702 0500 00000070 70 bei der Sozialbank Köln. Eine Übersicht der Organisationen, die auf Spendenbasis Hilfe nach der Unwetterkatastrophe leisten, bietet das Deutsche Zentralinstitut für sozialeFragen (DZI) unter dzi.de.