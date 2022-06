Geschichten über Partnerschaften und Gemeinschaft

Der ökumenische Gottesdienst auf dem Marktplatz gehört zum Stadtfest wie die Musikacts, Theater und Tanz. Gestaltet wird er diesmal von Pfarrer Markus Möhl von der evangelischen Kirche, Pastoralreferent Stefan Bagert von der katholischen Kirche und Simeon Sougaris von der griechisch-orthodoxen Gemeinde.

In ihrer Predigt betonen sie das Motto dieses Stadtfestes, die „gelebte Partnerschaft“, die Ahlen mit den Partnerstädten Teltow, Penzberg, Differdingen und Berlin Tempelhof-Schöneberg verbindet. Die Partnerschaften bestehen teilweise schon sehr lange wie zum Beispiel die Partnerschaft mit Berlin Tempelhof-Schöneberg, die ganze 60 Jahre alt ist.

Besucherinnen und Besucher des Stadtfest-Gottesdienstes Foto: Marina Schwandt

Auch in der Bibel finden sich viele Geschichten über Partnerschaften, Bündnisse und Gemeinschaft. „Die Bibel ist ein Bündnis-Buch“, sagt Stefan Bagert. Immer wieder werde hier von Bündnissen zwischen Gott und den Menschen berichtet. Gemeinsam mit Markus Möhl vergleicht Stefan Bagert in einer Dialogpredigt die Bündnisse mit solchen, die die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher auch aus ihrem Alltag kennen – die Ehe, geschäftliche Verträge und Glaubensgemeinschaften. Das Wichtigste dabei seien „Treue und Vertrauen“, betont Markus Möhl. „Die Bibel ist eine Bündnisgeschichte“, sie erzähle von Gottes unendlicher Liebe und Treue zu den Menschen. „Gottes Liebe kann gar nicht anders“, erklären Stefan Bagert und Markus Möhl: „Egal was ich tue, Gottes Liebe bleibt.“ Als Erinnerung an dieses Bündnis gibt es am Ende des Gottesdienstes noch einen Schlüsselring als Geschenk mit auf den Weg.

Simeon Sougaris, Stefan Bagert und Markus Möhl Foto: Marina Schwandt

Musikalisch geprägt wird der Gottesdienst von der ökumenischen Band, die im Rahmen des Pfingstivals ihren ersten Auftritt hatte und bisher noch ohne Namen ist. Dazu gehören Andreas Blechmann (Bass), Martin Göcke (E-Gitarre), Andrea Leinhäupl (Gesang), Andreas Leinhäupl (Schlagzeug), Markus Möhl (Gesang) und Larissa Neufeld (Keyboard).