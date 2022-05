Geschichten unter freiem Himmel

Vorlesezeit open air? Da hat sich die Stadtbücherei zusammen mit der Leitstelle Älter werden in Ahlen was besonderes ausgedacht. Zum Auftakt ging‘s zum Zechenspielplatz.

In spannenden Abenteuern versinken und ganze Welten erschaffen: Fast alle Kinder lieben das Vorlesen. Ein Spaß, den es nicht nur mit den eigenen Eltern auf dem heimischen Sofa gibt, sondern auch bei der Vorlesestunde der Stadtbücherei. Die ist künftig mobil, so dass die Vorlesepaten an wechselnden Orten und auch außergewöhnlichen Orten vorlesen werden.

Zum Auftakt der neuen Tournee ging es am Dienstag zunächst auf den Spielplatz am Zechenpark, wo Ralf Steinhorst gleich einen Geschichten-Doppelpack in petto hatte. Auf Decken machten es sich die Kids mit kleinen Snacks gemütlich und warteten darauf, dass der Vorlesepate loslegte.

Flunkerfisch und Conni

In „Flunkerfisch“ von Axel Scheffler und Julia Donaldson ging es um einen kleinen Meeresbewohner, der um keine Ausrede verlegen war, wenn es um die Begründung ging, warum er zu spät zur Schule kam. Passend zum Ambiente der Open-Air-Vorlesestunde konnten sich die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer zudem über „Conni geht zum Kinderturnen“ von Liane Schneider und Janina Görrissen freuen. „Das ist ja hier auch so eine Art Kinderturnen“, stellte Ralf Steinhorst mit Blick auf den Spielplatz mit seinen zahlreichen Geräten fest.

Aber welche Sachen braucht man eigentlich, wenn man zum Kinderturnen gehen möchte? Und was genau macht man da? Antworten auf diese Fragen lieferte das Buch, das Connis erste Turnstunde mit allem Drum und Dran mitnahm. Eine Sprossenwand hochklettern, über Bänke balancieren und vieles mehr – Erfahrungen, die einige der anwesenden Kinder, die regelmäßig zum Kinderturnen gehen, schon gemacht hatten.

Für jeden Besuch der Vorlesestunde gibt’s einen Stempel – und später eine Belohnung. Foto: Martin Feldhaus

Nach der halbstündigen Vorlesezeit nutzten sie die Gelegenheit, um selbst noch ein wenig zu turnen – und vielleicht sogar den Purzelbaum rückwärts zu üben, den auch Conni aus der Geschichte noch lernen wollte.

„Wir wollen besondere Orte auswählen, wo es eher unüblich ist, vorzulesen“, erläuterte Wiebke Wewer von der Stadtbücherei das neue Konzept der Vorlesestunde, die in Kooperation mit der Leitstelle Älter werden in Ahlen und der Familienbildungsstätte ausgerichtet wird. Von der Mobilität sollen dabei alle Kinder in Ahlen profitieren. „Das ganze Stadtgebiet soll was davon haben“, betonte Sandy Richter von der Leitstelle, dass jeder Stadtteil mal in den Genuss einer analogen Vorlesestunde vor der Haustür kommen soll. Wo genau, steht noch nicht im Einzelnen fest, dafür aber der Termin: Eltern und ihr Nachwuchs können sich jeweils den ersten Dienstag im Monat notieren, wenn sie an der mobilen Vorlesestunde teilnehmen wollen.