Geschützter Platz im Berliner Park

Der favorisierte Standort an der Beckumer Straße wurde verworfen, da durch eine Veränderung der Bebauung und Ansiedlung eines Elektromarkts und Gastronomie ein Ort der Ruhe nicht mehr möglich erscheint.

An einer Begehung haben in der vergangenen Woche neben Jaqueline Gehrcke und Kurt Uellendahl als Vertreter des Psychosozialen Traumazentrums sowie Kooperationspartnern auch Fachbereichsleiterin Daniela Noack und der Leiter des Grünflächenamts, Jörg Pieconkowski, teilgenommen.

Im Berliner Park wurde die Gruppe schließlich fündig. Der Platz liegt gegenüber dem großen Feuchtgebiet direkt in Angrenzung an das Parkbad mit einem großen Baum in der Mitte, er ist durch Sträucher eingefasst und geschützt. Die Vertreter der Stadt haben den Vorschlag positiv aufgenommen und werden das Anliegen weitergeben.

So sieht der angedachte Platz für einen Trauerort im Berliner Park aus, die Stadt unterstützt das Vorhaben. Foto: Matthias Thon

Bilder und Flyer vom Trauerort sollen im Rahmen der Aktion „Ahlen zeigt Flagge“ am 27. August im Stadtpark verteilt werden. Geplant ist eine Trauerfeier am neuen Standort zum „Tag des Flüchtlings“ am 29. September. Auch der Integrationsrat, Integrationshelferinnen und -helfer sollen in die Planungen miteinbezogen werden.

Beratung vom Skulpturenkünstler

Bei der Vorbereitung - bis jetzt gab es vier Treffen - waren immer wieder auch Flüchtlinge dabei, allerdings immer in unterschiedlicher Zusammensetzung. Gerade sie sollen aktiv miteinbezogen werden in die Vorbereitung der Trauerfeier und bei der Gestaltung des Trauerorts. Steinmetzmeister und Künstler Andreas Magera ist bereit und motiviert, beim Projekt mitzuarbeiten. Er wird beim nächsten Treffen am 3. August um 17 Uhr im Traumazentrum von Innosozial anwesend sein. Hier wird er seine Erfahrungen, Überlegungen und Ideen zu einem Trauerort vorstellen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Mitte September um 17 Uhr findet ein weiteres Treffen im Traumazentrum zur Vorbereitung der Trauerfeier am 29. September um 17 Uhr statt.

Angelina Veith vom Caritasverband will versuchen, Fördermittel zu akquirieren und dafür gezielt Sponsoren ansprechen.