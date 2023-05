Gewaltandrohung in Chatgruppe einer Ahlener Grundschule

Aufregung um eine Nachricht, die in der Nacht in der Chatgruppe einer Ahlener Grundschule Gewalt androhte. Die Polizei ermittelt.

Gewaltandrohung in der Chatgruppe einer Ahlener Grundschulklasse: Darüber wurde die Polizei in der Nacht zum Donnerstag informiert. Der Anruf erreichte die Beamten um 22.48 Uhr. Weitere Hinweise, die den Verdacht einer solchen Tat erhärten würden, lägen zurzeit nicht vor, meldete am Vormittag die Polizeipressestelle.

„Die Polizei nimmt den Hinweis ernst und hat sofort umfangreiche Maßnahmen eingeleitet“, heißt es. So sei die Präsenz an der betroffenen Schule erhöht worden. Der Unterricht verlaufe weiter nach Plan. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu dem Absender der Nachricht würden andauern.