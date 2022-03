Uwe Schnafel übergibt als VHS-Vize den Staffelstab an Julia Schlüter

Stabwechsel an der Volkshochschule: Am Montag übernimmt Julia Schlüter die stellvertretende Leitung der Volkshochschule, Uwe Schnafel wechselt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Der Name des 62-Jährigen ist mit vielen Projekten der kommunalen Weiterbildungseinrichtung eng verbunden: Integrationskurse und Qualitätsmanagement sind nur zwei von zahlreichen. Einer Veranstaltungsreihe, der er auch über den Eintritt in die Ruhestandsphase weiter die Treue hält, fühlt er sich besonders verbunden: dem VHS-Seniorenkino.

Freitag letzter Arbeitstag

An seinem letzten Arbeitstag am Freitag wird er den Staffelstab mit gutem Gefühl an seine Nachfolgerin übergeben. Julia Schlüter hat ihre Stelle an der VHS bereits zum 1. März angetreten und fühlt sich durch die Einarbeitung auf die kommenden Aufgaben gut vorbereitet. Von Uwe Schnafel übernimmt die 33-Jährige nicht nur mehrere Programmbereiche, sondern auch die stellvertretende Leitung der Einrichtung.

„So sollte eine Nachfolge immer geregelt werden“, formuliert er einen Wunsch nach 37 Jahren Tätigkeit bei der Stadt Ahlen. Angefangen hat der Ahlener nach Abitur, Bundeswehr und Sozialpädagogik-Studium in Münster beim Ahlener Jugendamt. Als junger Sozialarbeiter übernahm Uwe Schnafel den Aufbau des Jugendraums in Vorhelm. Danach war er für den Allgemeinen Sozialdienst (ASD) tätig und baute ab 1992 die Jugendgerichtshilfe mit auf. Das Angebot im Jahr 2005, mit einer halben Stelle in die Volkshochschule zu wechseln, kam auch für ihn überraschend.

Schon im Jahr darauf konzipierte Uwe Schnafel das VHS-Seniorenkino, das er zu einem Markenzeichen entwickelte. „Uwe hat in der VHS so gut wie alle Fachbereiche durchlaufen“, stellt Nadine Köttendorf fest, die vor gut drei Jahren die Leitung der VHS übernommen hat. „Das Team hat es mir leicht gemacht, mich einzuarbeiten“, erinnert sie sich an ihre erste Zeit.

Großes Projekt: Integrationskurse

Von Uwe Schnafels Erfahrungen bei der Konzipierung und Durchführung der Integrationskurse profitiert jetzt seine Nachfolgerin. „Ich habe mich zeitweise wie ein Schuldirektor gefühlt“, bilanziert er seine Erfahrungen mit in der Hochphase 15 parallel laufenden Integrationskursen in der Paul-Gerhardt-Schule. Nicht ausgeschlossen, dass Julia Schlüter demnächst bei der Einrichtung von Sprach- und Integrationskursen für Ukrainer vor vergleichbaren Aufgaben steht.

Die gebürtige Ahlenerin hat nach ihrem Abitur am Bischöflichen Gymnasium ihr Wirtschaftsstudium an der FH Münster mit dem Bachelor und später das BWL-Studium an der Uni Paderborn mit dem Master abgeschlossen. Ihre Schwerpunkte sind Rechnungswesen und Wirtschaftsrecht, die sie in den Dienst einer Beratungsgesellschaft in Hamburg gestellt hat. Derzeit schreibt sie noch an ihrer Promotion.

Mit ihren beiden Kindern ist sie vor gut einem Jahr nach Ahlen zurückgezogen. „Ich freue mich sehr, wieder in Ahlen zu sein“, bekennt sie aus ganzem Herzen. Ihr sei es wichtig, in ihrer neuen Funktion etwas für die Menschen in dieser Stadt zu tun und die Gesellschaft voranzubringen.