Gleich 15 Goldjubilarinnen

Nachdem die Katholische Frauengemeinschaften (KFD) St. Bartholomäus und St. Ludgeri zusammengegangen sind, hat am Donnerstagnachmittag zum ersten Mal ihre gemeinsame Jubilarehrung im Barthelhof stattgefunden.

Unter dem Motto „Gelebte KFD“ freute sich Teamsprecherin Maria Tangemann-Kreienborg über die Vielzahl an Jubilarinnen. Allein 15 der 18 langjährigen Mitglieder waren einer der beiden Frauengemeinschaften vor 50 Jahren beigetreten und feierten so ihre „goldene Zugehörigkeit“ zu der Gemeinschaft. „Ihr habt die Kirche lebendig gestaltet – was wäre die Kirche ohne Frauen?“, würdigte die Teamsprecherin die Jubilarinnen. Sie seien immer ein Fels in der Brandung gewesen.

Anni Dreier seit 25 Jahren Mitarbeiterin

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Traudel Angsmann, Anneliese Behrens, Erika Eustergerling, Elisabeth Franz, Ilse Grimme, Marianne Kleinekofort, Maria Maschke, Ursula Pollmeier, Elisabeth Richter, Gertrud Rittmeier, Natalia Schulz, Helga Schulze, Brigitte Seiling, Antonia Stapfer und Ursula Vossenberg geehrt. Elisabeth Fröhlich. Michaela Ottenberg und Margret Suermann traten der KFD vor 25 Jahren bei.

Geehrt wurde auch Anni Dreier, die seit 25 Jahren als Mitarbeiterin tatkräftig dabei ist.