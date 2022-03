Gott schaut nicht ins Schlafzimmer

Pfarrer Jörg Hagemann hält der katholischen Kirche die Treue - trotz aller Turbul­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­enzen und Diskussionen um Missbrauchsfälle. In seiner Fastenpredigt am Donnerstagabend in der Marienkirche macht er klar, warum das so ist.

Wortgewaltig und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, geißelte Pfarrer Jörg Hagemann in seiner Fastenpredigt am Donnerstagabend in St. Marien die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.

„Ich bleibe in der Kirche.“ Mit dieser apodiktischen Feststellung stellte Pfarrer Jörg Hagemann in seiner Fastenpredigt am Donnerstagabend in der Marienkirche klar, warum er trotz aller Turbul­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­enzen und Diskussionen um Missbrauchsfälle der katholischen Kirche die Treue hält.

Zuvor hatte der münsterische Stadtdechant ausgeführt, wie sehr ihn die Missbrauchsfälle auch persönlich belasten. Er berichtete von Erfahrungen aus seinem beruflichen und persönlichen Umfeld, die ihn sehr betroffen gemacht hätten.

Was Missbrauch mit den Menschen machen könne, habe er in dem Video über das Gespräch erfahren, das der Augsburger Bischof Bertram Meier mit zwei Betroffenen geführt hatte, die heute völlig „gebrochen“ seien. „Ich könnte kotzen“, fasste Hagemann seine Gefühlslage zusammen. Auch er werde häufiger mit Fragen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis konfrontiert: „Wie kannst du in der Kirche bleiben?“ oder „Wie kannst du damit dein Geld verdienen?“

„ »Wir müssen uns gegenseitig stärken.« “ Pfarrer Jörg Hagemann

Statt Hütten zu bauen, wie es die Apostel Petrus, Johannes und Jakobus im Markus-Evangelium Jesus vorschlagen, um den schönen Augenblick zu bewahren, sollten Christen bereit sein, zu den Menschen zu gehen und zu helfen, wo immer Hilfe gebraucht werde. Statt eine Wagenburgmentalität zu entwickeln und am Status quo festzuhalten, sollten Katholiken „durchsichtig für Christus“ sein.

Kirche als Institution habe nur dann eine Zukunft, wurde Jörg Hagemann deutlich, wenn vollständige Geschlechtergerechtigkeit hergestellt sei. Sonst könne die Kirche nicht überleben. Dazu gehört für den Prediger auch eine andere Sexualmoral. „Gott ist nicht so ein enger Schulmeister, der in die Schlafzimmer hineinschaut“, stellte Hagemann fest. Sein Bild von Kirche stehe für Liebe, Freiheit, Offenheit und Lebendigkeit. „Wir müssen uns gegenseitig stärken“, forderte Jörg Hagemann, damit Kirche wieder ein lebendiger Begegnungsort und zu einem „echten Botschafter des Friedens“ werde. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­