Gourmetmarkt erneut abgesagt

Als Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt am 25. März 2021 die neuerliche Absage des Gourmetmarkts bekanntgab, betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Ahlen 118,1 und es gab 128 akute Corona-Fälle. Heute, fast ein Jahr später, sind die Zahlen um ein Vielfaches höher, doch der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überschritten zu sein, eine Erkrankung verläuft in den allermeisten Fällen mild, die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich und ab dem 20. März werden die meisten Beschränkungen aufgehoben. Eine Freiluftveranstaltung Anfang Juni sollte also eigentlich möglich sein. Trotzdem wird das Pfingst-Schlemmerfestival am Werseufer auch in diesem Jahr nicht stattfinden, wie An­dreas Bockholt am Montag mitteilte. „Schweren Herzens“, aber einstimmig hätten die Beteiligten bei einem Meeting in der vergangenen Woche beschlossen, die Veranstaltung zum dritten Mal in Folge auszusetzen.

„ »Sehr viele Mitarbeiter haben während der Pandemie die Gastro-Branche verlassen.« “ Andreas Bockholt

Der Stadthallen-Chef begründet die Entscheidung damit, dass nach den schwierigen letzten zwei Jahren mit erheblichen Einnahmeausfällen die Gastronomen jetzt vorrangig damit beschäftigt seien, ihre Betriebe wieder „ans Laufen“ und in „ruhigeres Fahrwasser“ zu bringen. Dabei sähen sie sich mit zum Teil „erheblichen Kostensteigerungen“ konfrontiert, inflationsbedingt beim Wareneinkauf und durch die Anhebung des Mindestlohns auf der Personalseite. Wenn denn überhaupt Personal zu bekommen sei. „Sehr viele Mitarbeiter haben während der Pandemie die Gastro-Branche verlassen“, berichtet Bockholt. Das betreffe insbesondere Servicekräfte, aber auch den Backstage-Bereich. Ziel der Wirte werde es in den kommenden Monaten sein, wieder einen verlässlichen Stamm an qualifizierten Aushilfen aufzubauen.

Planung für 2023 fest im Blick

Nehme man den Unsicherheitsfaktor Wetter hinzu, dann komme man bei einer rationalen Risikoabwägung zu dem Schluss, dass ein aufwendiges Event wie der Gourmetmarkt in diesem Jahr finanziell und personell noch nicht wieder zu stemmen sei, bittet Andreas Bockholt alle Feinschmecker um Verständnis dafür, sie noch einmal enttäuschen und vertrösten zu müssen. „Auch wir“, fügt er im Namen der Ahlener Wirte GbR hinzu, „sind alle sehr traurig.“ Für September habe man sich aber schon fest verabredet, um in die Planung für 2023 zu gehen. Zum bisherigen Kreis der Beschicker wolle dann sogar noch ein weiteres Ahlener Restaurant dazustoßen.