Gratulationsreigen in der „heißesten Sauna“

Bei hochsommerlichen Temperaturen begrüßte Vorsitzender Peter Wiethaup die Gäste des Galaabends zur Jubiläumsfeier „100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm“ in der „heißesten Sauna der Welt“. Sichtlich anzumerken war ihm die Freude, dass nach zwei coronabedingten Ausfällen in den Vorjahren endlich das große Jubiläum seines Turn- und Sportvereins gefeiert werden konnte.

MEHR ZUM THEMA TuS Westfalia Sportlicher Abschluss von fünf Festtagen

Da eine so lange Vereinsgeschichte kaum in einem Grußwort abzuhandeln ist, legte Wiethaup allen Anwesenden die bereits 2020 erstellte Chronik ans Herz, die von Tim Remmert, Johanna Fleuter, Leon Schwarte, Tobias Witte, Markus Hackenjos und Christian Wolff in mühevoller Kleinarbeit zusammengestellt worden ist.

Grünes Trikot als Erkennungszeichen

Bürgermeister Dr. Alexander Berger stellte in seinem Grußwort fest, dass ein funktionierendes Dorf eine Kirche, eine Gaststätte, einen Sportverein und den Schützenverein brauche. „Damit Vorhelm ein komplettes Dorf werden konnte, war die Vereinsgründung im Jahre 1920 ein wichtiger Schritt.“ Im weiteren Verlauf hob Ahlens Erster Bürger noch das grüne Trikot der TuS Westfalia als Erkennungszeichen hervor, welches im Grunde genommen schon im Augustin-Wibbelt-Gedicht vom „Pöggsken“ Erwähnung fand.

Nach dem Bürgermeister Ahlens folgte die Rede von „Vorhelms Bürgermeister“, dem Ortsausschussvorsitzenden Hubertus Beier. Dieser betonte die Bedeutung der Westfalia für nahezu alle Bewohner des Dorfes. „Fast jede Familie steht mit dem Sportverein in Verbindung“, sagte er. Auch das große ehrenamtliche Engagement, welches sich zuletzt beim Aufbau der neuen Calisthenics-Anlage gezeigt habe, zeichne den Verein aus.

Gala „100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm“ Gala 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Christian Wolff Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm 100 Jahre TuS Westfalia Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm Gala: 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm 100 Jahre TuS Westfalia Vorhelm Foto: Westfalia Vorhelm

Weitere Grußworte hielten im Anschluss Frank Schott (Kreissportbund), Simon Maack (Fußball- und Leichtathlethik-Verband im Kreis Beckum) und Martin Hummels (Stadtsportverband). Für Hummels war es gleichzeitig die letzte Amtshandlung als Vorsitzender des Stadtsportverbands. Seine Ankündigung, jetzt auch der TuS Westfalia beizutreten, sorgte für viel Beifall.

André Kaldeweis amüsanter Rückblick

Für die Unterhaltung während der Galafeier sorgten die Kapelle Arnemann, DJ Frank Schniedertöns sowie die Tanzauftritte der „Hellbachfunken“ und „Hellbachnixen“. Moderator Felix Demski, der gewohnt charmant durchs Programm führte, verriet dabei einen besonderen Höhepunkt für die anstehende Karnevalssession: Die „Hellbachnixen“ werden dann ein Jahr als Prinzengarde den Ahlener Stadtprinzen begleiten.

Als letzter Redner trat André Kaldewei vor das Mikrofon. Der langjährige Fußballabteilungsleiter sowie Junioren- und Seniorentrainer lieferte einen amüsanten Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre des Vereins und erntete dafür wohl den lautesten Applaus der rund 100 geladenen Gäste. Gegen 22.30 Uhr fand der offizielle Teil des Galaabends sein Ende. Gefeiert wurde anschließend aber noch bis weit nach Mitternacht.