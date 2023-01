Algen schmecken sogar in Dips und im Käse 

Algen sind im Trend. Sie gelten als wertvoller Nährstoff, kommen inzwischen in zahlreichen Kosmetikprodukten und Futtermitteln vor, werden unter anderem auch als Farbstoff eingesetzt. Jetzt standen sie auch auf einem Stand bei der Grünen Woche in Berlin im Mittelpunkt. Das Unternehmen „grood“ aus Vorhelm produziert sie.

„Die Kultivierung der Algen erfolgt in unseren Gewächshäusern unter geschützten und kontrollierten Bedingungen“, sagt Ulrich Averberg, der eine eigene Zucht an seinem Hof betreibt. Seine Erzeugnisse werden zu Pulver, Tabletten oder Flakes zusammengepresst. „Daraus können dann Brot und Käse gemacht werden. Sie lassen sich aber auch in Dips oder Getränke mischen.“ Vielfältige Möglichkeiten also.

Größter Anbieter von Mikroalgen

Averberg ist zugleich Vorstandsvorsitzender der Deutschen Algen-Genossenschaft (DAG) und freute sich daher besonders, dass auch Matthias Maiworm zugegen war, der die DAG in der Lebensmittelindustrie repräsentiert. „Die DAG ist Europas größter Anbieter von Mikroalgen. Den Vorhelmern ist die Marke grood exklusiv im Lädchen am Pilz Mitte Dezember vorgestellt worden. Passend zur Grünen Woche wurde auch der Webshop fertiggestellt, um die Marke dem deutschen und internationalen Publikum vorzustellen“, so Averberg. Die Mikroalge solle in Lebensmitteln als Zutat etabliert werden. „So konnten wir auf der Grünen Woche einen Käse vom Hof Hielscher, der früher schon Averbergs Hofladen beliefert hat, mit Spirulina Flakes präsentieren. Im Käse kommt dann das natürliche Blau der Spirulinaalge zum Vorschein.“

Problem: die Herkunftsbezeichnung

Auf der Grünen Woche wurden die Vorzüge regionaler, nachhaltiger Erzeugung dargestellt. „Wir haben die kurzen Transportwege im Vergleich zur asiatischen Ware und das saubere Wasser in Deutschland sowie die saubere Umwelt im Vergleich zu Asien in unseren Gesprächen thematisiert“, fasst der Vorhelmer zusammen. Großes Problem sei die Herkunftskennzeichnung. Dies wurde mit den zahlreichen Gästen aus Politik, Industrie, Verbänden und natürlich auch den Verbrauchern diskutiert. Ulrich Averberg: „In Deutschland hergestellt heißt nur, dass das Produkt hier abgefüllt wurde. Oft steht dann dort der Hinweis Nicht EU-Landwirtschaft.“ Für den Verbraucher müsse klar erkennbar sein, wo Nahrungsmittel erzeugt wurden. „Nur Insider suchen gezielt nach Ware deutscher Erzeugung.“