Großbrand im Altmetall-Verwertungsbetrieb

Durch die Feuerwehrleitstelle des Kreises Warendorf wurde noch am Abend aufgrund der starken Geruchsbelästigung eine entsprechende Warnmeldung – auch über die Katastrophenschutzapp „Nina“ – veröffentlicht. Der Alarm ging um 22.56 Uhr in der Einsatzzentrale am Konrad-Adenauer-Ring ein. Gleich mehrere Anrufer von starkem Rauch und lauten Knallgeräuschen an der Kruppstraße berichtet hatten.

Die ersteintreffenden Kräfte standen meterhohen Flammen und dichtem Rauch gegenüber, die kilometerweit zu sehen waren. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, war das Lager von Altmetall und Elektroschrott an einer Lagerhalle in Brand geraten. „Es entstand kein Gebäude- oder Personenschaden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor“, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen. Aktuell werde vermutet, dass ein Akku im Elektroschrott überhitzt war und umliegenden Unrat entzündet hat.

Vier Löschzüge im Einsatz

Die Feuerwehr war mit vier Löschzügen im Einsatz. Es wurden drei Einsatzabschnitte gebildet. Um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurden rund zwei Kilometer Schlauch verlegt. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten waren auch der Abrollbehälter „Atemschutz“ sowie ein weiterer Abrollbehälter mit Schaummittel im Einsatz, der aus Oelde angefordert wurde.

Während die Feuerwehrleute unermüdlich gegen die Flammen kämpften, rollte die Polizei mit Streifenwagen durch die angrenzenden Straßen und warnte die Bewohner mittels Lautsprecherdurchsagen vor dem Brandrauch, der über Stunden durch die Stadt zog. Sicherheitshalber sollten die Nachbarn ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Am Morgen folgte dann die Entwarnung. Messungen hatten ergeben, dass sich keine Schadstoffe in der Luft befinden, obwohl sich der beíßende Gestank hartnäckig über der Stadt hielt – auch noch am Donnerstag.

Blick über die Kruppstraße am späten Abend des 14. Juni. Foto: privat

Längere Zeit zogen sich jedoch die Löscharbeiten hin, da das Feuer eine enorme Hitze entwickelt hatte. „An vielen Stellen war das Metall verschmolzen“, berichtete Einsatzleiter Guido Feldhaus. Um den riesigen Schrotthaufen auseinanderziehen zu können, rückte schweres Gerät an. Die Firma Hülsmann aus Drensteinfurt stellte einen Radbagger mit einer Überdruckkabine bereit, um die lodernden Trümmer zu bewegen. „Es war eine anspruchsvolle Aufgabe für uns. Die große Hitze und die verschmolzenen Metallteile haben uns vor enorme Herausforderungen gestellt. Die Kräfte vor Ort wurden ständig abgelöst, das Deutsche Rote Kreuz versorgte uns mit Getränken und Snacks“, so Feldhaus. „Dank des engagierten Einsatzes aller Kräfte konnten wir das Feuer letztlich unter Kontrolle bringen.“