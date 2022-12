Große Freude über Tüten

In Dolberg und in der ehemaligen Mammutschule freuten sich die Kinder der geflüchteten Menschen über süße Gaben, die der Nikolaus brachte.

Der Nikolaus hatte am Dienstag auch die geflüchteten Menschen nicht vergessen und besuchte die Bewohnerinnen und Bewohner der Notunterkunft in Dolberg und der ehemaligen Mammutschule, in der aktuell 173 Ukrainer untergebracht sind. Der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen hatte dank einer großzügigen Spende vom Kleiderparadies St. Bartholomäus 90 Tüten gepackt, in denen sich Obst, Schokolade und kleine Überraschungen befanden. Groß war die Freude der Geflüchteten und der Mitarbeiter bei der Übergabe auf dem Hof in Dolberg. Für die Schulkinder nahm Heimleiter Mammadou die bunten Tüten in Empfang.

Der Nikolaus bescherte die Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Mammutschule. Foto: Angelika Knöpker

Das Bündnis für den Frieden überraschte die Kinder in der Mammutschule mit einer kleinen Feier, unterstützt vom Förderverein für Flüchtlinge und dem katholischen Militärpfarrer Roman Fries. In typischer Bischofstracht zog der Heilige Mann unter weihnachtlichen Klängen am Nachmittag in die Aula ein. Auf der Bühne verlas Nikolaus alias Maria Kessing die Weihnachtsgeschichte, übersetzt von Anna Asmolova. „Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit und hoffen, dass die Waffen in eurem Land bald schweigen werden“, sagte sie.

So wie der gute Mann vielen Menschen geholfen hat, wolle auch das Bündnis für den Frieden anderen eine Freude machen. „Wir denken in dieser Stunde ganz besonders an die ukrainischen Verwandten und Freunde, die in der Heimat zurück geblieben sind“, sagte Nikolaus, bevor er die Stutenkerle verteilte, die die Bäckerei Zimmermeier gestiftet hatte.