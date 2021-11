Große gegenseitige Wertschätzung

René Achten zieht sich aufgrund seiner beruflichen Veränderung nach Köln aus der Ahlener Kommunalpolitik zurück. Die CDU Vorhelm verabschiedete ihn am Dienstagabend.

Mit Bedauern hat die CDU-Ortsunion Vorhelm das Ausscheiden von René Achten zur Kenntnis genommen. Der 38-Jährige hatte vor einigen Wochen aufgrund neuer beruflicher Verpflichtungen in Köln seinen Rückzug aus der Ahlener Kommunalpolitik bekanntgegeben.

In einer Vorstandssitzung wurde René Achten am Dienstagabend verabschiedet. Hubertus Beier, Vorsitzender der CDU-Ortsunion Vorhelm, bedankte sich bei seinem Mitstreiter für „beachtlichen Einsatz zum Wohle des Dorfes, die „gute Arbeit im Vorstand und das stets offene Ohr für alle Bürger“. Beier überreichte ihm schließlich ein Präsent.

Ehemaliger Chef der Vorhelmer Patenkompanie

Achten ist in Vorhelm sehr beliebt. Als ehemaliger Chef der Vorhelmer Patenkompanie war er bei vielen Anlässen vor Ort „im Einsatz“. Die Zusammenarbeit mit ihm sei von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt gewesen, attestierten ihm die Christdemokraten aus dem Hellbachdorf. „Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute“, so Beier.

Seit 2018 ist René Achten Mitglied der CDU, seit 2019 saß er als Sachkundiger Bürger im Ortsausschuss Vorhelm sowie zuletzt im Rat der Stadt Ahlen. „Wenn man etwas verändern will, dann muss man auch aufstehen und etwas tun. Von reinem Reden ändert sich nämlich nichts“, findet der Familienvater. Dieser Devise will er auch an anderer Stelle treu bleiben, wie Achten zum Abschied betonte. „Die guten Verbindungen nach Vorhelm werde ich selbstverständlich halten.“