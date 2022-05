Große Party mit Partnerstädten

AhlenCowboystiefel sind hierzulande ja schon lange aus der Mode. Aber weil die Teile mal heiß geliebt und auch nicht gerade billig waren, schlummern sie garantiert noch in dem einen oder anderen Schuhschrank. Bald bietet sich eine Gelegenheit, sie ganz ungeniert mal wieder auszuführen. Und vielleicht findet sich auch noch ein Flanellhemd und eine passende Kopfbedeckung. Fertig wäre das perfekte Outfit, um mit „Truck Stop“ zu einem musikalischen Ritt in den Wilden Westen aufzubrechen. Die bekannteste und „dienstälteste“ Country-Band Deutschlands, 1973 in Hamburg gegründet, ist der Top Act am ersten Abend des 35. Ahlener Stadtfestes vom 10. bis 12. Juni. Gebucht hatte sie das städtische Kulturbüro schon vor mehr als zwei Jahren, doch weder 2020 noch 2021 kam der geplante Auftritt zustande, es herrschte Corona-Blues statt Partystimmung. Umso mehr freuen sich alle, dass die Tristesse nun ein Ende hat und Open-Air-Veranstaltungen wieder möglich sind. „Welcome­ back zu sommerlicher Kultur und Lebensfreude!“ gab Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Dienstag als Motto aus. „Schön, dass wir uns endlich wieder treffen und mitein­ander feiern können“, freut sich der Verwaltungschef schon auf die Eröffnung mit dem traditionellen Fassanstich.

Endlich wieder Stadtfest! Darauf freut sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger (6.v.l.) mit den Organisatoren von Kulturabteilung und WFG sowie den Sponsoren. Foto: Peter Harke

Ahlens Partnerstädte werden dazu diesmal nicht nur offizielle Delegationen entsenden, sondern auch das Programm mehr denn je aktiv mitgestalten. Die „Penzberger Musikanten“, Swing-Musiker François Meisch aus Differdingen, Schlagersänger Mitch Keller aus Teltow sowie der Kinder- und Jugendzirkus „Cabuwazi“ aus Berlin-Tempelhof-Schöneberg sind ebenso mit von der Partie wie Nkwabi und Beatrice aus Bagamoyo in Tansania. Am Platz der Städtepartnerschaft vor der Friedrich-Ebert-Halle gibt es außerdem am 11. Juni (Samstag) ab 10 Uhr einen zünftigen Frühschoppen mit allen Gästen, offen für Jedermann.

Musikalischer Bogen von Grönemeyer bis Rammstein

Musikalisch bietet das Programm, das Fachbereichsleiter Christoph Wessels mit Kati Peterleweling und Hannah Kluck aus der Kulturabteilung in der VHS vorstellte, natürlich noch mehr als Country und Blasmusik. Westernhagen-Fans werden mit der Tribute-Band „Mariuzz“ auf ihre Kosten kommen, für frischen Britpop-Sound stehen die „Soeckers“, und die „Deutschrockmafia“ spannt einen Bogen von Lindenberg bis Clueso, von Grönemeyer bis Rammstein. Als „krönenden Abschluss“ kündigt Kati Peterleweling für den späten Sonntagnachmittag ein Konzert von vier Bands der Schule für Musik im Kreis Warendorf mit den größten Hits der „Beatles“ an, wenige Tage vor dem 80. Geburtstag von Sir Paul McCartney am 18. Juni.

Die deutsche Britpop-Band „Soeckers“ ist schon als Vorgruppe von „AnnenMayKantereit“ aufgetreten. Foto: Leon Gerhards

Die Kleinkunstsparte, ursprünglicher Markenkern des Ahlener Stadtfestes, decken der Jongleur Andy Snatch und das „Zebra Stelzentheater“ ab. Der aus Burkina Faso stammende Comedian Ezé Wendtoin zelebriert laut Hannah Kluck mit Dichtkunst und Sprachwitz seinen Mi­grationsvordergrund. Ne­ben den professionellen Künstlern gehört die Bühne aber auch wieder lokalen Nachwuchstalenten wie der „Dance Company“ der Fritz-Winter-Gesamtschule, den „Jekits“ von der Mammutschule oder dem Ensemble der „Juk-Haus-Show“.

Auch die Fußgängerzone wird in das Geschehen einbezogen, auf dem Marienplatz schlägt „Valentinos Puppenbühne“ ihr Zelt auf. Nicht zu vergessen der verkaufsoffene Sonntag. Im Sinne der Einzelhändler hofft Bürgermeister Dr. Alexander Berger, dass das Stadtfest auch viele auswärtige Besucher anlockt und zur Belebung der Innenstadt beiträgt.

Sponsoren ermöglichen „super Programm“

Insgesamt „ein super Programm“, findet WFG-Geschäftsführer Udo Hinkelmann, das ohne die Unterstützung vieler Sponsoren in der Form nicht möglich wäre. Zu diesen gehört neben Volksbank und Sparkasse, der Firma „Reflex“ und den Stadtwerken auch die Ahlener Niederlassung des Chemieunternehmens DOW. Deren Geschäftsführer Jörg Arntzen will den Stadtfest-Flyer an alle Mitarbeiter verteilen – damit sie sähen, dass Ahlen „auch eine attraktive Stadt“ sei und man nicht immer nach Münster fahren müsse, um Kultur zu erleben und zu feiern.