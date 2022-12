Große Sause vor dem Fest

„Coming home for christmas“: So geht es vielen ehemaligen Ahlenern, die sich für die Festtage auf den Weg in die alte Heimat machen. Und so ist der 23. Dezember traditionell der perfekte Zeitpunkt, um auch Freunde und Bekannte von früher zu treffen.

Besinnlichkeit? Gerne an den Weihnachtsfeiertagen. Am 23. Dezember hingegen lassen es viele traditionell noch einmal richtig krachen.

Nachdem diese große Vorweihnachtssause in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausfiel, zog es am Freitag wieder zahlreiche Ahlener und für die Feiertage Heimgekehrte in die Restaurants und Kneipen der Innenstadt: Nach dem Motto „Coming home for Christmas“ genossen sie das Wiedersehen mit Freunden und Bekannten, bevor dann am nächsten Tag der dreitägige Marathon der Familienfeierlichkeiten startete.

Viele Gruppen starteten zunächst mit einem gemeinsamen Essen in den Abend, um dann in größerer Runde ausgelassen zu feiern. Ein Anziehungspunkt ist dabei traditionell das „Bürgerzentrum Schuhfabrik“, wo Kneipe und Saal sehr gut besucht waren. Als echter Publikumsmagnet entpuppte sich auch das große Partyzelt von Festwirt Strohbücker und „Mobilsound Kloß“ auf dem Marktplatz, in dem schon am Vorwochenende bei der 90er-Party exzellente Stimmung herrschte.

„Tolle Leute, super Stimmung“

Gegen 23 Uhr freute sich DJ Toby Drüen über eine fast volle Tanzfläche vor ihm, auf der bereits mehr als 500 Besucher ausgelassen feierten – später zog sie sogar noch mehr an. „Tolle Leute und eine super Stimmung“, resümierte der Mann hinter dem DJ-Pult. Mit einem bunten Mix aus Schlager, Pop, Party-Klassikern, harten Beats, aber auch Weihnachtsliedern traf er den Nerv des Publikums. „Die Resonanz ist der Hammer“, zeigte sich auch Heike Kloß sehr zufrieden.

Der letzte Teil des geplanten Party-Dreierpacks in Ahlens „guter Stube“ muss aber ausfallen. „Der Vorverkauf lief leider sehr schleppend“, erklärt Kloß, warum es keine Silvester-Party im Festzelt geben wird.