Großeinsatz am Ostwall

Die Feuerwehr versucht mit einem Großaufgebot, ein Feuer in einem Haus am Ostwall unter Kontrolle zu bekommen.

Großeinsatz für die Feuerwehr in diesen Minuten am Ostwall: Der Dachstuhl des ehemaligen Parkhotels steht in Flammen. Die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude zu verhindern.

Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, so dass keine Menschen in Gefahr sind. Zur Ursache ist bislang nichts bekannt.