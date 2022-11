Ahlens größtes Straßenbauprojekt Osttangente bekommt auch Ahlens größte Brücke. Für ihre Stabilität läuft jetzt in der Werseaue am Fuße der Osthalde eine Großoffensive gegen das Grundwasser.

„Ausgesprochen anspruchsvoll“ nennt Mathias Wehmeyer, was in diesen Tagen dem eigentlichen Bau der Wersebrücke im ersten Abschnitt der Osttangente vorausgeht. „Aus dem Bodengutachten ergaben sich Hinweise, dass die Grundwasserstände sehr hoch sind“, verdeutlicht der Projektleiter bei den Ahlener Umweltbetrieben am Freitagvormittag beim Ortstermin. Das stelle die Planer vor neue Herausforderungen. Der Gründung des bisher größten Brückenbauwerks gehen in der Werseaue Vorbereitungen voraus, die auf Ahlener Boden so einmalig sind wie das Projekt Osttangente insgesamt.