Grundsätzliches zum Klimawandel

Rund um den Globus fordern Menschen, unter anderem im Rahmen von „Fridays for Future“, ein entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz von der Politik. Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Deutschland deutlich spürbar, etwa durch vermehrte Hitzetage über 30 Grad, Dürren, Starkniederschlagsereignisse oder durch den steigenden Meeresspiegel.

Um Menschen fähig zu machen, sich gemeinschaftlich für Klimaschutz und Klimaanpassung zu engagieren, mit den Hintergründen vertraut zu machen und zu wissen, wie sie sich in ihrem persönlichen Umfeld schützen und anpassen können, bietet die VHS einen Kurs mit dem Titel „Klimafit“ an.

Sechs Kursabende

An sechs Kursabenden werden die Teilnehmenden mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in der Region herbeiführt. Darüber hinaus gibt der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz vor Ort.

Zwei der insgesamt sechs Module finden online statt. Folgende Inhalte werden in den einzelnen Modulen vermittelt:

Modul 1: Grundlagen des Klimawandels und Einführung in die kommunale Herausforderung,

Modul 2: Ursachen des Klimawandels und Klimaschutz auf kommunaler Ebene,

Modul 3: Expertendialog mit führenden Klimaforscherinnen und -forschern (online),

Modul 4: Regionale Folgen des Klimawandels und was kann ich selbst tun?

Modul 5: Expertentipps zu Energie, Mobilität und Ernährung (online),

Modul 6: Klimaanpassung – wie geht das?

Der WWF Deutschland und der Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen und Mensch („REKLIM“) haben diesen Kurs entwickelt. Gefördert wird das Projekt durch die Robert-Bosch-Stiftung und die Klaus-Tschira-Stiftung. Die erfolgreiche Teilnahme wird am Ende des Kurses mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Kursleiter: Energieberater Hubertus Pieper von der Verbraucherzentrale Ahlen Foto: Verbraucherzentrale NRW

Der Kurs wird von der VHS in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW durchgeführt, als Partner sind die Klimaschutzmanager der Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst mit im Boot, um unter anderem über konkrete Möglichkeiten und Entwicklungen in den jeweiligen Kommunen zu informieren.

Der Kurs beginnt am 24. März (Donnerstag) und findet von 18 bis 21 Uhr in der VHS im Alten Rathaus statt. Die Leitung übernimmt Hubertus Pieper, Energieberater bei der Verbraucherzentrale NRW im Ahlener Rathaus. Die weiteren Kurstermine und nähere Informationen zu den Inhalten sind auf der Homepage der Volkshochschule zu finden. Da die Teilnehmendenzahl auf maximal 20 begrenzt ist, wird um eine zeitnahe Anmeldung gebeten. Weitere Infos in der VHS-Geschäftsstelle, per Mail an vhs@stadt.ahlen.de oder Telefon 5 94 36.