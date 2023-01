Grüner Daumen und viel Herz

Ein Urgestein des Ehrenamts hat sich am Samstagabend aus dem aktiven Dienst verabschiedet: Christa Post hat 30 Jahre lang für den Blumenschmuck und Dekorationen in der St.-Elisabeth-Kirche gesorgt. Im Rahmen des Gottesdienstes haben ihr Pfarrer Reinhard Kleinewiese und Maria Dückinghaus als Sprecherin des Kirchort-Teams mit Worten und Geschenken gedankt.

Bemerkenswerte Zuverlässigkeit

„Mit großem Engagement und bemerkenswerter Zuverlässigkeit hat sie dreimal in der Woche ihren Dienst versehen“, sagte Maria Dückinghaus und lud im Anschluss an die Vorabendmesse zu einem Glas Punsch in der Kirche ein. Ehrenamt bedeute arbeiten für die Ehre und das sei das, was viele nach ihrem Berufsalltag leisten. Es seien viele gute Geister unterwegs, ohne die vieles nicht möglich wäre. Vieles geschehe oft unbemerkt und hinter den Kulissen. „Es war spitze, was du für uns geleistet hast“, betonte die Sprecherin und lobte die gestalterische kreative Arbeit von Christa Post.

Christa Post hat ein Händchen für Blumen und Deko. Foto: Angelika Knöpker

Pfarrer Reinhard Kleine­wiese zählte die vielen Aufgaben auf: „Das war nicht nur Routine, sondern auch zu den Festtagen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten hat sie besondere Akzente gesetzt, die Dekorationen am Taufbecken, die Gestaltung des Adventskranzes mit den Frauen der KFD, der Blumenschmuck bei Firmungen, Erntedankfest und vieles mehr.“ Christa Post habe einen grünen Daumen und das Herz auf dem rechten Fleck, würdigte er ihr langjähriges freiwilliges Engagement. Oft habe die Natur-und Blumenfreundin auch Pflanzen aus ihrem eigenen Garten mitgebracht. Als Dank und Anerkennung überreichte er ihr ein Blumenarrangement. In ihrer bescheidenen Art sagte Christa Post nach einem nicht enden wollenden Beifall: „Es hat mir Freude gemacht und die Zusammenarbeit hat gut geklappt.“