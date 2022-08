Grüner Teppich auf Regenrückhaltebecken

Erschrocken zeigt sich Leser Manfred Benning über den Zustand des Regenrückhaltebeckens an der Maybachstraße. Was in Folge der anhaltenden Dürre mit ihm und anderen Gewässern gerade passiert, erklärt die Untere Wasserbehörde.

Eine grüne Algenschicht überzieht das Regenrückhaltebecken an der Maybachstraße. Ähnlich sieht‘s auf der Werse vor der Schleuse an Rubberts Mühle aus.

Niedrig- bis gar kein Wasser in den fließenden Gewässern, grüne Teppiche auf dem, was scheinbar steht und vor sich hindümpelt: Die lang anhaltende Trockenheit lässt die Natur auch in Ahlen reagieren.

Beispiel: Regenrückhaltebecken Maybachstraße. Leser Manfred Benning zeigt sich erschreckt.

„ »Die gesamte Fläche ist mit einer grünen Schicht bedeckt, keine Bewegung mehr, keine Tiere mehr...« “ Passant Manfred Benning

„Regelmäßig komme ich an dem Regenrückhaltebecken Maybachstraße parallel zum Fahrradweg vorbei. Es fand dort immer ein reges Treiben von Enten und anderen Wasservögeln statt. Das stehende Gewässer war für mich immer unauffällig.“ Fotos belegen seine Momentaufnahme. Benning gesteht: „Gestern habe ich mich erschreckt über den Zustand des Gewässers. Die gesamte Fläche ist mit einer grünen Schicht bedeckt, keine Bewegung mehr, keine Tiere mehr, kein Vogelgezwitscher, gespenstische Stille.“ Seine Fragen: „Das Gewässer ist tot, umgekippt? Der augenblicklichen Hitze, Wetterlage geschuldet? Ist das die Zukunft unserer Gewässer?“

Der Sauerstoffgehalt sinkt und sinkt

Antwort gibt am Freitagnachmittag die Untere Wasserbehörde des Kreises Warendorf auf Redaktionsanfrage. „Unter den zurzeit vorherrschenden extremen klimatischen Bedingungen (große Verdunstungsraten, hohe Temperaturen, geringe Niederschläge) leiden neben den Fließgewässern insbesondere auch die Stillgewässer“, heißt es in einer schriftlichen Antwort aus dem Kreishaus. Sinkende Grundwasserstände und versiegende Zuflüsse in Verbindung mit ausbleibenden Regenfällen führten derzeit zu ex­trem sinkenden Wasserständen, die hohen Temperaturen und die häufig fehlende Beschattung zu einer Erwärmung des Wassers und damit einhergehend sinkenden Sauerstoffgehalten. Die Erwärmung und die Sonneneinstrahlung begünstigten vermehrtes Algenwachstum, das tagsüber die Sauerstoffproduktion fördere, nachts jedoch zu einer vermehrten Sauerstoffzehrung und zu einem Absterben von Organismen führe. Dazu komme, dass der Abbau von Biomasse durch Bakterien zusätzlich Sauerstoff verbrauche. Der Eintrag von Biomasse beispielsweise durch Abwassereinleitungen, Laubeinfall oder auch durch Regenfälle führe zur weiteren Senkung des Sauerstoffgehalts.

Rückbau des Wehrs könnte Situation entspannen

Wie schädlich diese Prozesse für ein Stillgewässer sind, ist nach Angaben der Unteren Wasserbehörde von verschiedenen Faktoren abhängig, darunter von der Größe und Tiefe des Gewässers und auch die Ausprägung und Dauer der genannten Prozesse. Im Bereich Rubberts Mühle habe die Werse im Rückstaubereich des Wehrs einen Stillgewässercharakter mit vergleichbaren Prozessen und Problemen. Beim Regenrückhaltebecken Maybachstraße handele es sich „streng genommen um kein Gewässer, sondern um eine abwassertechnische Anlage, die von den Ahlener Umweltbetrieben betrieben wird“.

Zur Problemlösung, so die Untere Wasserbehörde, könnte ein Rückbau des Wehrs (Schaffung von Durchgängigkeit) beitragen und einen positiven Effekt auf die Wasserqualität im Sommer haben. Eine Umsetzung werde im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie verfolgt.