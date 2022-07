Gruppe attackiert Mann

Eine Gruppe von mehreren Personen hat am Sonntag gegen 3 Uhr einen 25-jährigen Mann in Ahlen zuerst angegriffen und dann verfolgt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich Sonntagnacht am Markt zugetragen haben soll.

Der Ahlener und die unbekannte Gruppe hatten zunächst einen verbalen Streit vor einem Lokal am Markt, berichtet die Polizei. Im Anschluss sei auf den Ahlener eingetreten worden, auch als dieser bereits am Boden lag.

Der junge Mann habe flüchten können, sei aber von der Gruppe verfolgt worden. Zeugen meldeten der Polizei einen flüchtenden Mann, der von einer Personengruppe verfolgt und mit einer Holzlatte bedroht werde. Nach einiger Zeit ließen die Unbekannten von dem Ahlener ab. Dieser äußerte gegenüber alarmierten Polizeibeamten, dass er sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wolle.

Die Angreifer sollen alle zwischen circa 17 und 24 Jahre alt sein, männlich und vermutlich osteuropäische Wurzeln haben. Ein Mann habe einen Hut mit LED-Beleuchtung getragen, ein weiterer ein kaputtes dunkles T-Shirt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Auseinandersetzung. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zu Mitgliedern der Gruppe machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen unter Telefon 0 23 82/96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.