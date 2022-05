Gut gezielt über Kimme und Korn

Der Schützenverein Dolberg führte nach pandemiebedingten zwei Jahren Pause wieder sein Preis- und Pokalschießen durch. In der Gaststätte Ostermann traten am Freitagabend über 60 Schützen in den Wettbewerben an – ein guter Anlass, miteinander einen gemütlichen Abend zu verbringen.

Das Vereinspokalschießen findet traditionell in zwei Kategorien statt. In der Altersklasse unter 50 Jahren siegte Simon Kellermann (93 Ringe) vor Thomas Stratmann (88) und Alexander Holtmann (84). In der Gruppe der Schützen ab 50 Jahren holte sich Heribert Sumpmann (87 Ringe) vor Norbert Droste (86) und Ludger Markenbeck (86) den Sieg. Die Sieger des Vereinspokalschießens werden im Rahmen der kommenden Schützenversammlung geehrt.

Schützenversammlung nächster Termin

Beim Preisschießen belegte Leon Kulke mit 35 Ringen den ersten Platz. Zweitplatzierter wurde Jens Degen (34) gefolgt von Heribert Sumpmann. Die Ehrung wurde bereits am gleichen Abend vorgenommen.

Der nächste wichtige Termin ist die Schützenversammlung am 13. Mai um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle, wenn Vogelbauer Hermann Stratmann jun. seinen Aar für das Schützenfest vorstellen wird. Das Schützenfest findet vom 26. bis 28. Mai statt.