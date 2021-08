Gut Nudel will Weile haben

Jutta Lütkenhaus (r.) und ihre Tochter Luzia stellen frische Pasta her.

Leckere, selbst gemachte Pasta. Das ist für viele nicht nur irgendein Gericht, sondern ein Lebensgefühl. Ein kulinarischer Kurztrip in das Land der Sehnsucht. Aber muss die Nudel wirklich immer aus „Bella Italia“ sein? Oder gibt es auch heimische Pasta – gewissermaßen aus dem Herzen von „Bella Westfalia“? Gibt es. Sogar in Ahlen. Nämlich immer dann, wenn die „Nudelhühner“ auf Hof Mertenskötter an der Walstedder Straße ihrer Leidenschaft nachgehen und frische Pasta nach eigenen Rezepten produzieren.