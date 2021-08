Gut vorbereitet für den Schulstart

So langsam müssen sich die Ahlener Kinder an den Gedanken gewöhnen, bald wieder täglich zur Schule zu gehen. Um den Start zu erleichtern, gab es nun „extra Zeit zum Lernen“.

Wie lang ist ein Kilometer? Es ist nur eine der Fragen, der im Pfarrheim von St. Elisabeth rund 13 Kinder aus der Grundschule und der Unterstufe der weiterführenden Schulen nachgingen. In den letzten beiden Ferienwochen bereiteten sie sich so auf den möglichst reibungslosen Schulstart vor.

„Wir haben das bewusst so gelegt, um nach der langen Ferienzeit den Start zu erleichtern“, sagte Sebastian Richter. Er ist Vorsitzender des „Forum gegen Armut“, das das Förderprogramm als „Extra Zeit zum Lernen“ zum zweiten Mal in den Sommerferien anbot. Es ist an den offenen Familien- und Gesundheitstreff angedockt, der regelmäßig stattfindet.

Lapbook zum Thema Maße

Wie ist das also mit dem Kilometer? Mit dieser Frage haben sich Betreuerin Maren Mattutat mit Finnia und Ben-Luca genau auseinandergesetzt. Dazu haben die drei ein Lapbook angefertigt. Das ist eine Falt- oder Klappbuch, mit dem Schüler Unterrichtsthemen erarbeiten, wie zum Beispiel Maße wie Kilometer, Meter und Zentimeter.

„Wir haben uns selbst gemessen und das aufgeschrieben“, erzählte Ben-Luca. Die Ergebnisse wurden dann in die Mappe eingeklebt. Doch damit war der Kilometer immer noch nicht erklärt. „Dann sind wir den auch richtig gegangen“, berichtete Finnia. So konnten die Kinder alle möglichen Strecken und ihre Maße, einschließlich der eigenen Größe, erforschen und im Wortsinn begreifen. „Es ist uns daran gelegen, den Unterricht so wenig schulisch wie möglich zu gestalten, es sind ja immer noch Ferien“, betonte Maren Mattutat.

Basteln, kleben, forschen

So wurde emsig gebastelt, geklebt, geforscht, aber auch geschrieben und gerechnet – nur eben im anderen Gewand. „Der Erfolg damit gibt uns Recht“, freute sich Leiterin Sandy Richter. Für diesen spricht zum einen die hohe Zahl an „Wiederholungstätern“, zum anderen aber auch die hohe Zahl an Anmeldungen, welche die Anzahl der verfügbaren Plätze weit überstiegen hat.

Eine solche Betreuung ist nicht zum Nulltarif zu haben. „Wir bedanken uns bei Stadt und Land für die Förderung“, erklärte deswegen Sebastian Richter. Die Stadt hat das Projekt zum Beispiel mit Brigga Kazmierczak, Gruppenleiterin Schule der Stadt, in Verwaltungsfragen unterstützt. „Wir haben dem Forum die Beantragung der Landesmittel abgenommen und uns ebenfalls finanziell beteiligt“, präzisierte sie.

Auch die Kirchengemeinde hat sich eingebracht. „Wir unterstützen so ein Vorhaben gern, auch ist das Pfarrheim durch andere Forumsaktivitäten bekannt und das senkt die Hemmschwelle weiter“, hob Hausherr und Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig hervor.