Gute Nachricht: St. Martin reitet wieder

Lichter und Lieder, Brezeln für die Kinder und der Heilige Mann von Tours auf dem Pferd vorweg: Der festliche St.-Martins-Umzug durch Vorhelm, auf den Klein und Groß im Vorjahr schmerzlich verzichten mussten, soll wieder stattfinden.

Die einzige Änderung, die der Heimatverein Vorhelm als federführender Organisator mitteilt: Es wird vorab kein Zusammenkommen in der Pfarrkirche geben. „Die Veranstaltung soll bewusst komplett im Freien stattfinden“, sagt Schriftführer Peter Fliegener nach Rücksprache mit der Pfarrgemeinde. Demnach gibt es am 11. November um 17 Uhr nur eine kurze Begrüßung vor den Pforten von St. Pankratius, anschließend nimmt der Umzug seinen üblichen Verlauf. Im Loh wird das bekannte Martinsspiel mit der Mantelteilung aufgeführt. Mit von der Partie sollen auch einige Musiker des Vorhelmer Blasorchesters und Kameraden des Feuerwehr-Löschzugs Vorhelm sein.

Die Legende eines wohltätigen Soldaten

Der heilige Martin von Tours wurde um 316 nach Christus in Pannonien im heutigen Ungarn geboren. Wie auf der Internetseite des Bistums Augsburgs zu lesen ist, war Martin Soldat und diente bereits mit 15 Jahren der römischen Armee. Etwa in dieser Zeit traf er im Winter auf einer Straße einen armen Bettelmann. Der spärlich bekleidete Bettler flehte Martin um eine Gabe an. Daraufhin teilte dieser seinen Mantel mit dem Schwert und gab dem Bettelmann eine Hälfte des Mantels, so die Legende. In der folgenden Nacht erschien Martin Jesus Christus im Traum und gab sich als der Bettler zu erkennen. Dieses Ereignis soll für Martin der Auslöser gewesen sein, sich taufen zu lassen, seinen Soldatendienst aufzugeben und Schüler des berühmten Kirchenlehrers Hilarius zu werden.

Gestorben ist der Heilige Martin zwar schon am 8. November 397. Am 11. November wurde er dann unter sehr großer Beteiligung der Bevölkerung beerdigt. Daher wurde dieses Datum zu seinem Gedenktag.

Besonders in den beiden Kindergärten und in der Augustin-Wibbelt-Schule wollen die Vorhelmer Heimatfreunde in den kommenden Wochen für die Veranstaltung werben, damit möglichst viele Familien an dem Umzug teilnehmen.