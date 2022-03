Guter Eindruck von TMG-Sporthalle

Ahlen

Die Mitglieder des Sport- und Freizeitausschusses zeigten sich vom neuen Spielplatz an der Sedanstraße begeistert. Auch die Anlagen rund um die Therese-Münsterteicher-Gesamtschule kamen gut an. Allerdings war bei einem weiteren Thema noch keine Lösung in Sicht.

Von Ralf Steinhorst