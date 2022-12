Hälfte des Priesterlebens in Ahlen verbracht

In der Aufgabe als Priester hat Pfarrer Joseph Thota seine Erfüllung gefunden. Das wurde am Samstagabend im Gottesdienst und beim anschließenden Empfang zu seinem 20-jährigen Priesterjubiläum immer wieder deutlich. Am 9. Dezember 2002 wurde er in seiner indischen Heimat im Priesterseminar von Eluru zusammen mit 26 weiteren Kandidaten zum Priester geweiht.

„Ich bin Gott dankbar, dass er mir als Priester so viele Jahre seinen Segen gegeben hat“, bekannte Joseph Thota gleich zu Beginn des Gottesdienstes in der St.-Marien-Kirche, den er zusammen mit Pfarrer Reinhard Kleinewiese zelebrierte und der musikalisch von der Chorgemeinschaft St. Bartholomäus mitgestaltet wurde. Es sei ihm wichtig gewesen, sein Priesterjubiläum in Ahlen zu feiern. Hier habe er schließlich die Hälfte seine Priesterlebens verlebt: „Das Priesterjubiläum ist mir sehr wichtig – wichtiger als mein Geburtstag“.

Pfarrer Joseph Thota feierte sein 20-jähriges Priesterjubiläum in der Marienkirche. Foto: Ralf Steinhorst

In seinem Dorf Madepalli sei er der Einzige gewesen, der eine Hochschule besucht habe. Er habe viel über den Priesterberuf gehört und dass Priester für die Menschen arbeiten, was ihn inspiriert habe. Im Alter von 16 Jahre trat er ins Priesterseminar ein und absolvierte eine zwölfjährige strenge Ausbildung mit den Fächern Philosophie, Theologie und dem Master in Soziologie: „Am Anfang waren wir 34 Kandidaten, aber nur zwei sind geblieben“. Seine Priesterweihe habe er immer noch vor Augen. Sie sei sehr schön gewesen. Anschließend wurde ihm in hauptverantwortlicher Funktion vom Bischof eine Pfarrei mit 16 Kirchen zugewiesen, später folgten drei weitere Pfarrstellen in Indien, ebenfalls in leitender Funktion.

2012 kam Thota dann nach Deutschland. Zunächst für vier Monate nach Bocholt in die Sprachschule, anschließend in die damals noch nicht als Stadtpfarre aktive St.-Bartholomäus-Gemeinde. Am 30. Januar des kommenden Jahres wird er Ahlen wieder Richtung Indien verlassen und eine Pfarre im Bistum Karnoon übernehmen.

Gerd Buller übergab Pfarrer Joseph Thota (v. r.) im Namen der Ahlener Gruppe von Bridge of Hope und der indischen Reisegruppe einen indischen Ehrenschal. Foto: Ralf Steinhorst

„Die Menschen suchen immer die Unterstützung und Begleitung ihres Priesters – ich will ihnen zuhören“, ist es für Pfarrer Thota immer wieder ein Anliegen, sich in den Dienst der Menschen zu stellen. Mit der Gründung seiner Stiftung „Bridge of Hope“, die bedürftige Menschen in seiner Heimat unterstützt, hat er dafür auch ein öffentliches Zeichen gesetzt.

Beim Empfang in der Marienbegegnungsstätte ergaben sich für Pfarrer Joseph Thota (3. v. l.) noch zahlreiche Gespräche. Foto: Ralf Steinhorst

„Du hast uns oft angeregt, Dinge auch mal anders zu sehen. Schön, dass es dich gibt und dass du hier bist“, fand Pfarrer Reinhard Kleine­wiese den Einzug indischer Kultur in die Pfarre durch seinen Priesterbruder bereichernd.

Auch beim anschließenden Empfang in der Marienbegegnungsstätte erfuhr Pfarrer Joseph Thota viele Gratulationen. Diese wurden größtenteils mit Spenden für seine Stiftung unterlegt.